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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘稱高虹安麻煩大了　蔡壁如拿「麻」字諷：他兒子船過水無痕

▲民眾黨團「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安參選後受到的政治攻擊，民眾黨立法院黨團6日表示，新竹市長選舉已經不是白、綠、藍三腳督，而是白與黑、是與非的對決；今年7月開始，綠營造謠抹黑高虹安至今超過50項，包括論文抄襲、北一女入學、旗隊等，不料國民黨對手林耕仁也加入烏龍爆料行列。民眾黨團說，這種惡質選舉文化令民眾黨十分痛心，要求極端暗黑的政治勢力退出選舉戰場。

民眾黨團6日召開「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會，黨團總召邱臣遠表示，林耕仁團隊爆料內容似是而非，其實是精心設計的放話，例如說高虹安男友「已離婚」卻說成「已婚」，近來加碼爆料當事人勞健保在某間公司、收入更高，然而薪水、勞健保、加班費皆屬個資法保護範疇，須經當事人同意才能取得公布。

邱臣遠說，若是離職助理爆料，也要追究到底；若是立法院人事單位流出，更要追查幕後黑手是誰，請問林耕仁：是哪間公司？收入更高是多少？這些資料是誰給的？如何知道檢調單位已經立案？檢調單位又是誰在指揮？

邱臣遠認為，這些問題其實答案非常明顯，只有國家機器才有能力如此踐踏個資法。檢調單位已經成為民眾質疑對象，請自行調查並說明林耕仁資料何來，否則公信力將蕩然無存，另外一個問題在於，這些只有國家機器才能掌握的事情，為什麼會洩漏給在野黨的林耕仁？

邱臣遠指出，能操控、餵養六連霸在野黨議員、市長提名候選人，沒有國家級力量是辦不到的，呼籲林耕仁不要被暗黑勢力操弄，成為民進黨的打手，可見這場選舉已經不是白綠藍的對決，而是黑白、是非的考驗，選舉應當選賢與能，而非打一場人格毀滅戰。請林耕仁說清楚、講明白，資料到底從哪裡來，檢調也要說明資料為什麼會外洩。

民眾黨選戰小組召集人、前立委蔡壁如表示，民眾黨這次選舉競爭者不是一般候選人，而是結合黑與金的國家機器。她說，新竹市長選舉不是沈慧虹與跟高虹安的公平競爭，是民進黨立法院萬年總召柯建銘權勢之爭、是國家機關調查平民隱私、是綠色媒體全面碾壓，大費周章只為攻擊高虹安。

「民進黨先用國家機器與黨媒造謠、裁贓，把對手鬥臭，意圖致人於死地，再洗腦人民，鼓動綠衛兵發動公審，模式宛如21世紀台灣版的中國文革。」蔡壁如指出，為了攻擊高虹安，柯建銘殺到眼紅，把自己當法官隨口幫別人定罪，同樣的事情發生在自己身上卻變成合法行為，柯建銘暗指高虹安「麻煩大了」，為什麼這個「麻」到柯建銘兒子身上，就船過水無痕？

蔡壁如說，林耕仁違法烏龍爆料只是序幕，民進黨即將推出新一波抹黑攻勢，用特定媒體、假民調和檢調單位三支特種部隊，繼續攻擊高虹安及其周邊的人，先抹黑、帶風向，檢調再拿烏龍爆料約談高虹安親友、團隊，甚至發動搜索，要讓高虹安身邊的人疲於奔命，留高虹安孤軍奮戰，讓高虹安不敢講話、讓支持高虹安的人噤聲。

曾任高虹安助理的民眾黨基隆市議員候選人徐佑昇指出，日前私人手機接到電話，某媒體記者宣稱掌握包含自己在內的助理薪資與健保資料，要以此做為訪問，讓人十分錯愕，對此有兩點質疑：第一、林耕仁如何取得這些資料，第二、林耕仁怎麼能為了選舉，違反個資法搜集與利用規範，把多人私密個資公開給不特定人與媒體？

民眾黨團呼籲，選民的智慧不可侮辱，黑箱作業、政治追殺、行政不中立大家都看得到、也看得懂，公平執法、司法正義是社會最後的底線，期待曾經有優良傳統的新竹檢調單位能再次重拾國人的尊重與信心。

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關鍵字：

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