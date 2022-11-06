新竹、苗栗輔選　陳時中：抹黑防疫成果目的在破壞台灣心防

▲民進黨台北市長候選人陳時中跨縣市輔選，6日下午到苗栗縣替同黨的徐定禎助講。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨台北市長候選人陳時中6日跨縣市輔選，中午先到新竹為新竹市長候選人沈慧虹站台，下午到苗栗為徐定禎助講，他提到台灣的防疫做得很成功，但因為陳時中參選台北市長，防疫成績被打壓、扭曲、抹黑，他認為這不是正常選戰的打法，而是一種認知戰的打法，目的是要破壞台灣的心防。

陳時中與中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，今天下午到民進黨苗栗縣長候選人徐定禎總部參與醫療界後援會與徐定禎合體，互相助選，陳時中談到，他與徐定禎都知人善任，之前苗栗爆發科技廠群聚染疫案，因為他知道派王必勝前往處理，才順利防堵疫情，主要是他知道團隊誰有能力處理相關狀況，徐定禎也有這樣的能力，所以適合當地方首長。

陳時中表示，台灣防疫成果相當成功，是世界的前段班，但是因為選舉，也因為他參選台北市長，因此成為選戰攻擊的目標，而且這可能是認知戰的一部份，目的就是要打擊台灣人團結防疫的信心，台灣的心防被打敗了國家就敗了，台灣心防很堅強的時候就很難被打破。

徐定禎說，為了改善苗栗的醫療問題，多年來積極與中央商討溝通，爭取補足苗栗的醫療資源，在陳時中還擔任衛福部部長時，徐定禎就曾當面拜會，談論苗栗老年人口高於全國平均，高齡醫療醫療資源卻相對缺乏，希望中央和地方共同攜手改善苗栗長輩們的健康安全，強化偏鄉巡迴及駐地醫療，而陳時中部長當下表示全力配合，只要是攸關人民健康，該做的、要做的事情都會努力去做。

會後陳時中受訪被問到跨縣市助選是否選情已經很穩定？陳時中說，台北市選戰的步驟如演講、掃街、政見等都持續努力中，選戰策略沒有變，希望能博取選民信任，陳時中也認為苗栗選情部分徐定禎非常有機會。