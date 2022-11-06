苗栗輔選不忘酸柯文哲？　陳時中：台北市這麼大智商157也沒辦法

▲陳時中今天前往苗栗為徐定禎輔選。（圖／徐定禎競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中6日下午與中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝一起前往苗栗，為民進黨縣長候選人徐定禎輔選，陳時中說，他與徐定禎都知人善任，例如台北市這麼大，「不是說智商157就可以啦，智商175也沒辦法啦」，必須依靠團隊的能力。

陳時中指出，之前苗栗爆發科技廠群聚染疫案，因為他知道派王必勝前往處理，才順利防堵疫情，鞏固住竹南的安全，進而顧好苗栗和台灣的安全，主要是他知道團隊誰有能力處理相關狀況，徐定禎也有這樣的能力，所以適合當地方首長。

陳時中意有所指地說，如果今天有廠區的人跑出來罵王必勝說，怎麼害500多人染疫？要知道守住500多人是多麼的不容易，成千上萬、台灣的安全都被顧住了，卻要怪罪於當時做事情的人，那大家又會怎麼想？因為陳時中參選台北市長，防疫成績被有心人打壓、扭曲、抹黑，「幾乎變成是一個邪惡的痕跡，多麼讓人家痛心啊！」

陳時中說，台灣防疫的成績不容被扭曲、抹滅，攻擊台灣的防疫成果是認知戰，是為了打擊台灣人的心防，讓台灣人對立，台灣的心防敗了國防就敗了，這次防疫的打法已經不是選舉的打法，而是破壞台灣心防的打法，藉此測試台灣禁不禁得起這樣的挑戰。