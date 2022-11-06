「母雞」侯友宜陪戴湘儀、葉元之市場掃街　侯粉攤商「再要簽名」

▲有攤商請再次請侯友宜簽名。（圖／侯友宜選辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

九合一大選倒數19天，新北市長侯友宜今（6日）分別陪同市議員候選人戴湘儀、葉元之到市場掃街，期間除有民眾上前與侯合照，並且高呼凍蒜外，還有攤商推著4年前侯簽過名的攤車，再次請侯簽名。

侯友宜6日早上8時半先到新莊宏泰市場陪同戴湘儀掃街，10時時則轉至板橋興隆市場，與葉元之一同拜票。當侯友宜與戴湘儀一踏入宏泰市場，許多熱情民眾紛紛送上好彩頭、蒜頭，祝福侯跟戴都能高票當選，接著沿路侯也一一跟所有攤商及買菜民眾握手問好，期間更有攤商推著4年前侯簽過名的攤車，再次請侯簽名。

侯友宜說，受到疫情影響，今年選情非常冷，像戴湘儀這樣年輕人很難在這次選舉被看見，他期待更多新人願意為新莊、這土地來付出。侯友宜也向戴湘儀喊話加油，「妳還是真的非常非常的危險」，尤其他希望新莊、新北市成長更茁壯，以戴湘儀的熱忱與服務精神，跟他攜手合作會讓新莊更有發展，更成為北台灣的中心點。

宏泰市場結束後，侯友宜轉往陪同葉元之。在興隆市場內，侯友宜沿途受到攤商、市民熱情高喊凍蒜，希望雙雙高票當選，繼續為板橋拚建設，更有侯的鐵粉攤商，同樣有著小平頭的造型，看到侯立刻說「頭碰頭，一定會凍蒜」。

侯友宜表示，2號侯友宜加14號葉元之，代表「原汁原味，有意思」；葉元之是個腳踏實地、有為有守的好議員，4年來2人攜手努力，為板橋的地區爭取非常多的地方建設，並為社會弱勢發聲，希望大家可以繼續支持年輕的力量，讓專業的議員繼續為民服務。

▼侯友宜6日分別陪同戴湘儀、葉元之到市場掃街。（圖／侯友宜選辦提供）