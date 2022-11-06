少子化、長照預算大增　蘇貞昌：藍執政連現在零頭都沒還好意思批評

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對無黨籍台北市長候選人黃珊珊在5日電視辯論會上指控，少子化辦公室拿了7.91億卻只開過一次會，行政院長蘇貞昌6日表示，總統蔡英文上任以來，從小顧到老，少子化預算已從150億增加到今年800億，而長照預算也從46億增加到649億，「國民黨執政的時候，連現在的零頭都沒有，還好意思來批評」。

對於黃珊珊指控少子化辦公室拿了7.91億卻只開過一次會，蘇貞昌表示，蔡英文上任以來，最注重照顧國民，從小顧到老，可以看到蔡英文上任的時候，少子化的預算不過150億，今年已經到800億，明年到1,000億。

蘇貞昌說，大家用盡誠意跟努力編足了預算，讓想要當爸爸、媽媽的年輕人，連不孕症補助都有，因為有這一個補助到10萬塊，很多過去負擔不起相關醫療費用的年輕爸爸、媽媽踴躍爭先申請，沒有這個預算的時候才19個申請案，現在因為有這個補助，到現在已經誕生5000多個小寶寶，到年底就有近1萬個，「光我辦公室兩個比較高齡的助理，都已經喜獲寶寶，前天我還跟第二個大大恭喜」。

蘇貞昌說，同時也看到，照顧孩子的育兒津貼去年才2,500元，今年是一個人一個月5,000元，這都是實實在在的錢；再進一步，照顧孩子，過去育兒留職停薪可以領6成薪，現在是8成薪，這都是實實在在的錢，不只是照顧小的，還照顧老的。

蘇貞昌強調，在蔡英文上任的時候，當時的政府「長照預算」一年不過編46億，現在已經增加到649億，「說一句比較直接的話，就是國民黨執政的時候，連現在的零頭都沒有，還好意思來批評，還好意思只就什麼辦公室開幾次會，這種事務性的扭曲，卻沒有注意到全國這種社福預算的大幅成長」。

蘇貞昌說，這是多麼重的擔子，這幾年來是扛得多麼辛苦，是立法院的立委多麼認真地護住這些預算，才能讓小的、老的，要得到照顧的國民都因此有了照顧，希望公平一點，不要為了選舉就拚命扭曲，把事實都給歪了，這樣不是正常的社會，這樣很不好。