問三次有點多餘？朱立倫批陳時中老油條　「閃躲只讓人看到狡猾」

▲朱立倫、蔣萬安6日上午出席「中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長候選人電視辯論會昨落幕，其間民進黨候選人陳時中打抗中保台，更在申論階段，向對手蔣萬安說「問題問三次就有點多餘」。對此，國民黨主席朱立倫今（6日）表示，很多人看到都搖頭，陳時中就是老油條、很滑頭，用閃躲方式逃避民眾在防疫過程的疑慮與問號，只會讓人看到狡猾，台北市民不會選這樣的人當市長。

陳時中昨在辯論會第一階段8分鐘申論時，開門見山就說：「剛剛聽了蔣萬安的申論，其實我只有一句話，這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直又在問這問題，裝睡的人叫不醒，我聽了感慨很多；同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次，還沒辦法了解，問兩次，你應該明白，問了三次，其實就有點多餘了。」

朱立倫6日上午出席「中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動」。會前被問陳時中在辯論會上講上述言論及打抗中保台牌是加分還是扣分？朱立倫回應，很多人看到都搖頭，陳時中就是老油條、很滑頭，民眾在防疫過程有多少疑慮、問號，陳時中應虛心答覆，但用閃躲方式只會讓人看到狡猾、逃避現實，台北市民不會選這樣的人當市長，而用抗中保台遮掩防疫失能與施政貪腐的無能，這人民也絕不可能接受。

朱立倫也說，昨天蔣萬安更精彩，全台灣最流行的就是「中國鵬」賺人民幣，也就是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬離開立委後，到中國開公司賺大錢，國籍寫中國台灣，結果現在回來又喊抗中保台，這樣的雙標，誰能接受？「綠營側翼趕快打他啊，用對付藝人方式修理中國鵬啊」，不僅如此，高端疫苗也是交給中資公司來處理。

朱立倫表示，「萬安殺得真好、講得真好」，這樣的「綠能你不能」就是台灣社會現況，綠營可以做的事情，別人都不能做，然後別人做了就是賣台，這樣標準誰能接受。