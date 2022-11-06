中廣民調辯論表現最後一名　陳時中：都可以參考啦

▲陳時中今天出席慢速壘球錦標賽活動。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉電視辯論會結束，中廣與蓋洛普公司5日晚間發布即時民調，國民黨候選人蔣萬安辯論會表現獲72.04分評價第一、無黨候選人黃珊珊第二獲69.08分與民進黨候選人陳時中獲68.14分居末，但辯論表現未影響民調支持度排序。對此，陳時中6日受訪說，「都可以參考啦」。

昨日的台北市長選舉電視辯論會後， 中廣與蓋洛普公司發布即時民調，蔣萬安獲得28.5%支持、陳時中20.18%、黃珊珊16.02%；另外，滿意度方面，若以0到100分評斷，得分最高的是國民黨籍蔣萬安的72.04分，再來是無黨籍的黃珊珊69.08分，最後則是陳時中68.14分。

對此，陳時中上午出席小英盃慢速壘球錦標賽開幕儀式前受訪時表示，都可以參考啦。

媒體亦關注，民調結果顯示，黃珊珊支持度墊底，因此黃珊珊被棄保的狀況不會發生？陳時中回應，人民就是人民，市民就是市民，都是活生生個體，都有自主的意識，而不是一張張選票，如果把市民當作一張張的選票那就大錯特錯，要把他們看作一個溫暖的人，怎麼樣對他們做最好的服務。

此外，針對黃珊珊昨天在電視辯論會詢問，陳時中在接任衛福部長後，成立少子化辦公室，只開一次會卻拿7.9億預算，反遭陳時中批評是否影射「海角7億」？陳時中今天受訪再指，以辦公室而言，辦公室的經費不會用到7億。