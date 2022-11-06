蔣萬安酸「綠共一家親」　陳時中回嗆：發明新名詞「扣帽子不對」

▲陳時中今天上午出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安5日在電視辯論會批評，民進黨處理兩岸問題雙標，難怪有網友說「綠共一家親」，引發資深媒體人周玉蔻不滿批評「髒話都說出口了」。對此，陳時中6日受訪說，這是蔣萬安發明的新名詞，不過蔣也沒有簽不投降承諾書，顯示他覺得那些是不重要的事情，「扣別人的帽子我想也是不對的」。

陳時中今天上午出席小英盃慢速壘球錦標賽會前受訪時，媒體關注昨天蔣萬安將立法院的攻防形容為「孩子哭鬧」一事，陳說，那是蔣萬安的感覺，立法院是嚴肅的攻防場域，但是有一些委員會用這樣哭鬧的心態來看待自己的質詢，這是不恰當的，有這樣情況的委員應該要改進。

另對於蔣萬安昨天在辯論會強調自身矽谷經驗，陳時中說，當然矽谷運用民間力量來做可能的貸款補助，但台灣的情況和美國的情況差很多，雙方的社會形態和處理風格的方式是不一樣的，只是很好奇，蔣萬安提到矽谷經驗到底是要用在哪一些，應該把它講清楚。

陳時中競總總幹事吳思瑤也表示，蔣萬安還在說大話畫大餅，中央的矽谷經驗是現在進行式，是史上最全面，例如經濟部長王美花親自率團訪問矽谷，拜訪數家世界級科技大廠，爭取300億元以上訂單，以及科技部（現為國科會）自2016年開始，就推動接受台灣的新創公司，申請參加前進矽谷赴美商務發展計畫，此外，總統蔡英文上任後就開始推動「亞洲矽谷推動方案」，「對於這些台灣進行中的矽谷經驗，7年立委任內，蔣萬安做了多少功課？了解多少？參與了多少？」