台南就業中心7+n後首場徵才　高薪65K等你來挑戰

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在11月8日星期二下午2時至4時在台南市仁德區公所三樓禮堂舉辦「迎薪夢想，福虎飛揚」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫情趨緩，各項防疫措施將逐步鬆綁，回歸常態生活，為協助更多求職朋友自在又快速找工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在11月8日星期二下午2時至4時在台南市仁德區公所三樓禮堂舉辦「迎薪夢想，福虎飛揚」徵才活動。

活動邀集13家廠商（含代徵1家），包含食品製造、醫療器材製造、電子製造及土木工程行業等，提供逾250個在地工作機會，其中吊卡車司機薪資最高上看65K、次為現場工程師薪資60K、土木工程師薪資58K、工安人員薪資55K。求職朋友當天快來為自己開闢職場新風貌，嶄露頭角。

當日參與徵才的優質廠商包含統全工程、奇美食品、穎佳企業、東信輕金屬、立匯工業、仲偉企業、隆晟鋁業、貫一興業、雷音電子、 豐盟企業、大亞電線電纜、運通工業、豐和工程（代徵）等企業競相求才。提供多元化工作機會，含吊卡車司機、現場工程師、大地／土木工程師、土壤試驗室儲備專員、工安人員、門市人員、廚務人員、品管工程師、產線人員、烘焙學徒、品檢人員、繪圖人員、業務助理、人事會計、電機工程師、資訊助理工程師、總務人員、堆高機倉管、清潔人員、包裝員（輪班）。希望找齊人才，共同創造產業新契機。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應新冠疫情趨緩，各產業逐漸活絡招募人才。此次徵才廠商皆為在地資深企業，鼓勵求職朋友展現自家本領，獲企業青睞。並提醒找工作朋友注意服裝儀容，並事前透過面試經典問題自問自答，如自我介紹、應徵動機、優點缺點、未來規劃及相關經歷等問題，當天應能從容面對。也歡迎在地求職朋友呼朋引伴來面試。

當天入場民眾務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。