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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳、蔣談北市現有基礎加碼　黃珊珊：「直接讓我接任」不是更好？

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

藍綠白台北市長候選人唯一一場電視辯論會於5日登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊於會後記者會時表示，可看見民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安說很多在台北市現有基礎上加碼，以及不斷稱讚現在做好的事，「既然已經有這麼好的基礎，就讓我直接來接任，不是更好嗎？」

黃珊珊5日出席電視辯論會的會後記者會，並於媒體提問前提及，此次她沒有提出防疫問題，但發現陳時中不斷主動說明，顯然陳時中不是要針對他們，而是得向全台灣2300萬人說明。

黃珊珊指出，剛剛看到陳時中、蔣萬安2人感謝台北市8年政績，很多內容其實是他們在做的，包括台北市現在進行的社會住宅、相關重大建設，以及接下去的居住正義，都是8年前柯文哲入主台北市政府後執行，社宅是台北市先蓋後，中央才開始正視問題。

黃珊珊強調，看到陳時中、蔣萬安說要在台北市現有基礎上的加碼，以及不斷稱讚現在做得好的事，「很多事情都是我們已經在做的，所以不用其他人來接續，既然已經有這麼好的基礎，就讓黃珊珊直接來接任，不是更好嗎？」

此外，黃珊珊也重申，6日將有騎腳踏車行經北市12行政區行程，如果市民認同她今日表現，希望大家可以一起參與，因為這8年政績都可在街頭呈現，盼外界一同來看台北市的進步，了解這8年來沒有停滯，仍然是全國一流、全球重要的首都城市，「2位候選人對於台北市政有些狀況不是那麼了解，還是希望他們可以多了解之後再提出問題。」

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