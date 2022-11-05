「我當選第二天就可上工」　黃珊珊：藍綠還要折磨台灣人多久

▲台北市長候選人電視辯論會，黃珊珊發言。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者陶本和／台北報導

本次台北市長選舉唯一一次的電視政見辯論會，5日下午登場。在最後結論階段，無黨籍參選人黃珊珊表示，如果是黃珊珊當選，她第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位的女性市長，「親愛的市民朋友，八年前在大家的努力之下，我們共同推倒藍綠高牆，實現了開放政府、公開透明、全民參與的承諾」。

黃珊珊表示，剛剛現場又看到活生生的藍綠惡鬥，他們不斷折磨台灣人民，到底還要折磨大家多久，她謝謝兩位候選人肯定台北市的政績，民進黨候選人陳時中肯定了水門要做SOP，國民黨候選人蔣萬安說不分藍綠，「我很驚訝，這些都已經是我們在做的，等下大家出去，可能會看到一個水源二三期的住戶，在外面舉牌支持黃珊珊，同樣的現在就是因為我曾經協助過他們公辦都更，現在已經送案了」。

另外，黃珊珊指出，信維市場她已經去過很多次，而且也協助他們往公辦都更的方向走，而不是像陳時中去過一次就想要收割；她表示，大家可以想像，兩位其中一位當選台北市長，過去被大家厭惡的，舊時代的政黨還有派系勢力，將會重新入主台北市政府，台北市好不容易建立起來的非藍非綠淨土，將重回藍綠惡鬥的噩夢。

黃珊珊說，如果是黃珊珊當選，她第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位的女性市長，「親愛的市民朋友，八年前在大家的努力之下，我們共同推倒藍綠高牆，實現了開放政府、公開透明、全民參與的承諾，市長是有任期的，但市政是延續的，市民也是永遠的，這也是我參選台北市長的主要原因，繼續讓台北成為非藍非綠的非戰區，打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本，台北才能繼續往前走」。

黃珊珊強調，自己做了21年的市議員，服務從來沒有分過藍綠，自己來自基層，百姓受苦我會痛，當她看到海砂屋的住戶戴著安全帽睡覺的時候，就立志要加速都市更新，三年前有機會承擔更大的責任，就開始學習如何當一位好市長，到市府擔任副市長，立刻就面臨史上最嚴峻的疫情挑戰，一肩挑起重擔，即使她當時不能打AZ疫苗，還是每天都到兩位對手不曾去過的萬華剝皮寮，勇敢站在防疫第一線，和市民並肩作戰。

黃珊珊表示，今年看到一位母親，憂心忡忡帶著發燒的大兒子，在急診室前排隊等著做PCR，手上還抱著小兒子，決定立刻啟動車來速，讓市民不再受苦，「我23歲當律師，28歲當議員，從政24年以來，追求公平正義是我的信仰，我努力捍衛每一個人的人權跟自由，只有每一個人都是自由的，台灣才是真正的民主社會」。

黃珊珊說，大家靜下來問問自己，脫下政黨的外衣，這三位候選人誰是最適合的市長人選？她相信大家心裡一定有答案，所以藍綠兩黨都害怕，開始無所不用其極用奧步，希望大家都淹沒在顏色跟棄保的口水當中，這兩個多月來，黃珊珊的身上貼滿了各式各樣的標籤，甚至公然赤裸裸地政治分贓，操作棄保」。

黃珊珊認為，一個只想靠著棄保坐享其成的政黨，終究會被歷史推進灰燼，正是因為有這麼不認真的在野黨，才會讓執政黨為所欲為，台北市需要的是能夠洞悉這座城市過去現在和未來的人，不是說空話的人，台北需要的是能在危機中帶領人民看見希望的公僕，不是逃避責任的人。

黃珊珊痛批，這場選舉藍綠兩黨花了大筆的金錢，去做鋪天蓋地的廣告，運用各種的力量全力地抹黑、污衊、栽贓，他們花這麼大的力氣，就是為了權位跟他們的利益，這對台北市來說，絕對是一場災難。她說，這場台北市長選舉，是市民共贏還是藍綠分贓的對決，是追求進步價值還是選擇走回頭路的對決，是乾淨透明公平正義還是黨國復辟、權力腐化的對決，是能力跟平庸的對決。

她認為，這場選舉就是一個價值的選擇，做自己的主人，因為有選擇的自由，如果不認同台北是疫情的破口，如果不想讓台北再重回藍綠的惡鬥，如果不願意含血含淚含恨投票，請在1126出門投票，支持8號的黃珊珊。

黃珊珊強調，偉大的市民不是藍的，也不是綠的，是自由的，想要讓台北繼續前進，請用自由的選票，選出最合適的人選，感謝一路走來支持她的朋友，相信只要願意一定會超越，贏得最後的勝利，擺脫藍綠，真的就是靠這一票，「拜託大家，用你的一票拒絕藍綠，這就是給下一代的品德教育」。