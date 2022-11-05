批陳時中、蔣萬安「限電題」實問虛答　黃珊珊：他們搞不清楚狀況

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

藍綠白台北市長候選人唯一一場電視辯論會於5日登場，只見無黨籍台北市長候選人黃珊珊拋出限電問題時，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中並未正面回應。黃珊珊於會後記者會表示，台北市每天發生跳電、限電問題，但2人卻沒有具體回答，加上台北市企業申請用電得簽生死狀，「我覺得他們還搞不清楚狀況。」

黃珊珊5日出席電視辯論會的會後記者會，並於媒體提問前表示，很高興完成這次辯論會，這次從她參選登記那天，就希望能夠讓主要候選人參加電視辯論會，「當時我簽了5家媒體，後來因為兩方各只簽1家，如果沒有三立跟TVBS合作，今天這場是沒有機會的，但這也是唯一一場台北市長電視辯論會，無論如何都非常感謝兩主辦單位。」

黃珊珊指出，從今天的辯論會可見過程平順，但也很遺憾的是有實問虛答問題，包括她提及台北市電力配置，這一題是台北市現在進行式，從中央到地方，大家很痛苦的面對限電危機，包括每天發生跳電、限電，整個台北市用電配置攸關經濟發展重要一環，然而2名候選人沒有具體回答，「且針對台北市現在企業要申請用電得簽生死狀，我覺得他們還搞不清楚狀況。」