張善政蹭棒球遭譏「穿錯球衣」　他無奈：買對顏色很難？

▲張善政與盧秀燕。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者呂晏慈／台北報導

中職總冠軍賽今晚將在樂天桃園棒球場開打，國民黨桃園市長候選人張善政發文向台中市長盧秀燕喊話說，「如果樂天桃猿奪下今年職棒總冠軍，將金盃留在桃園市，盧市長就要來當善政的分身，幫忙跑行程一整天」。不過，民進黨桃園市議員楊家俍針對張善政穿著代表客場的紅色球衣表示，「張善政又忘了當時的教訓再來蹭棒球，結果連球衣都穿錯」。

楊家俍今天表示，張善政果然是「張善蹭」，不但又來蹭棒球，而且又再一次蹭錯了，繼之前慰問富邦悍將球員林哲瑄自以為親切叫錯外號，造成球員的二次傷害，當時「張善蹭」不懂裝懂愛蹭熱度被球迷罵爆，今天總冠軍戰開幕戰在桃園，張善政又忘了當時的教訓再來蹭棒球，結果連球衣都穿錯。

楊家俍解釋，樂天桃猿的主場球衣是白色，今天桃猿的dress code也是白色，張穿個客場紅色球衣跑選舉是什麼意思？如果張平常愛看棒球就是喜歡客場紅色球衣，那大家一起來加油給他拍拍手，但張善政先生也承認平常很少看棒球，那想蹭也蹭對dress code主場白色球衣嘛！想蹭熱度卻連對球隊跟球迷的誠意都沒有？買個對的顏色的球衣來穿有這麼難？這也太說不過去了吧！

楊家俍不滿地表示，張善政沒事還把兄弟象拖下水，拿職棒總冠軍當自己選舉造勢的工具，過去台中市長林佳龍跟桃園市長鄭文燦拿總冠軍打賭，當時不但無關選舉，而是為了強化球隊的屬地主義，鼓勵城市球隊間的競爭，讓總冠軍賽更有張力，不但增加話題也鼓勵球迷進場看球，才會打賭輸的一方要穿對方的球衣去看下一季的開幕賽，而這也確實造成了話題有助於球隊的票房。

楊家俍質疑，張善政今天跟盧秀燕打那什麼賭？輸了要去幫對方跑一天「選舉行程」？平常不看球，選舉到了才拿來打賭造勢？套句張善政的話「選舉到了才來講棒球是什麼意思？」「用意非常明顯，就是為了選舉。」他說，張善政要拿什麼來賭是他家的事，但平常不關心棒球，選舉到了才拿棒球來當選舉造勢的工具，這是棒球迷最討厭的事情。