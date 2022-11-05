辯論噴金句！嘆北市新生兒持續下探　蔣萬安：其中一個我貢獻的

▲台北市長候選人電視辯論會蔣萬安。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長選舉，三位候選人包括國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊以及民進黨陳時中今（5）日下午2時參加全台唯一的一場電視辯論會。蔣萬安期許，要讓嬰兒啼哭聲，成為台北交響樂，尤其柯文哲市府台北市新生兒只有郝龍斌市府時代的一半，「其中一個還是我貢獻的」。

蔣萬安說，過去這幾年來，自己遇到很多年輕父母、情侶，聽聽對方對於台北市未來的想像及憧憬，不願意生小孩的人越來越多，這是個非常嚴重的問題。

蔣萬安指出，八年來新生兒人數持續下探，過去一整年，台北新生兒人數，只誕生了1萬6695名寶寶，相較郝市府時期幾乎減少了一半，「其中一個名額還是我貢獻的。」

蔣萬安表示，所以投資台北下一代，就是投資這座城市的未來，因此他主張加碼首都的生育獎勵金，生第一胎從現在的2萬提高到4萬，同時要減輕0-6歲孩子托育、幼托費用；同樣，生第二胎符合資格的父母，能夠優先入住社宅，真正減輕願意生孩子的年輕爸媽，所面對的經濟壓力。

蔣萬安說自己對台北的願景，也不只是冰冷的建設，而是城市需要有人，才會溫暖，台北絕對不能只是一個符號，否則無法成為台北人的家園，「我要透過政見、相關的政策落實，讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂。」