陳時中兒子遭爆「拿高市府標案」　文化局：根本不知他爸是誰

▲民進黨台北市長候選人陳時中，右為陳時中二兒子陳彥安 。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧純被質疑「間接」獲得桃園市府標案後，有PTT網友也爆料，民進黨台北市長候選人陳時中的兒子陳彥安，去年曾以限制性招標，拿下高雄市文化局的標案。對此，文化局表示，局方於2014年就曾和該公司負責人合作過，「但根本不知道他爸爸是誰」。

陳時中競總委託陳彥安創立的「沿岸有限」公司負責視覺設計。有PTT網友4日發文，引述政府電子採購網資料指，「沿岸有限」公司2020年成立後，隔年5月就以限制性招標，以決標67萬元，拿下底價67萬元高雄文化局「大駁二園區、哈瑪星及鹽埕社區公共藝術策展提案」勞務採購案。

▲▼高雄市文化局強調，2014年就曾和陳彥安合作市總圖玻貼形象設計。（圖／高雄市文化局提供）

對此，高雄市文化局指出，2014年底即與該公司負責人合作市總圖玻貼形象設計，深獲好評。該公司擅長以設計與影像跨界策展，包含台灣工藝研究發展中心「工藝之外-還有多久才到？」、荷蘭艾恩霍芬當代藝術中心「亞洲設計師聯展」等。

文化局強調，局方以該公司實績以及策展能力作為委託考量，「2014年就開始合作，根本不知道他爸爸是誰」。

沿岸有限公司也發布聲明書表示，該公司於2021年參與「大駁二園區、哈瑪星及鹽埕社區公共藝術策展提案」勞務採購案，自投標至履約過程一切遵法辦理，今因選舉遭不當影射，實屬無奈，如發現有心人士涉嫌利用不實指控詆毀該公司商譽，該公司必將追究一切法律責任。