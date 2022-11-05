▲台北市長候選人電視辯論會今日登場。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者朱祖儀／綜合報導

年底九合一選舉將至，台北市長唯一一場電視辯論會在今（5）日登場，不少人都相當關注3位候選人的表現。台北市議員「呱吉」邱威傑稍早也在臉書分享自己看完辯論會的心得，並一一分析每個人的問題，其中無黨籍候選人黃珊珊的問題引起最多人討論。

台北市長電視辯論會在今日下午2點開始，3名候選人針對交通、育兒、居住、電力等問題進行辯論，吸引許多民眾關注。呱吉看完後就在臉書發表心得，認為民進黨候選人陳時中最大的問題是實問虛答的比例太高，演說技巧不佳；國民黨候選人蔣萬安的表現雖然穩健，卻有些華而不實，有很多放福利型的政見，可是都沒有考慮到合理性，見識淺薄，像是台北市人口問題；針對黃珊珊的問題較簡短，僅有「該開除化妝師了」。

文章一出隨即掀起討論，「一個好像還在開下午的記者會，一個很努力地在質詢，一個給予真正的施政報告，算是各司其職」、「看來呱吉回歸柯家軍了」、「時中那不是辯論心得，那是他開會開了兩年的多磨練出來的技巧」、「都差不多…感覺不到特別吸引人」、「你是不是想稱讚33（黃珊珊），但不敢明講」，前市政顧問、美斯捷董事長「翟神」翟本喬則指出，「如果只有化妝問題，那就贏了」。

▲黃珊珊的妝髮掀起討論。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

其中最多人關注也同樣是黃珊珊的妝髮問題，「33（黃珊珊）的化妝師是看門大爺找的嗎」、「我覺得化妝師跟造型師不合」、「確實是畫老了」。PTT上也有人討論，「幹嘛戴眼鏡，我喜歡沒眼鏡版本的」；不過也有人稱讚「我覺得粉紅唇色還不錯啦」、「我覺得黃珊珊戴眼鏡很專業，蠻用心的」。

今日電視辯論會，黃珊珊特別穿著白色成套西裝出席，在到場時就表示，在這次選舉中，大家看到的主視覺就是以白色為主，「這是我參選的主要訴求」。也有記者注意到黃珊珊難得戴起眼鏡，好奇是不是幸運物，她則回答平時在路上就會遇到許多支持者給小禮物，這兩天也有很多人寄信關心，所有民眾給的物品都是她的幸運物。