陳時中辯論大打保台牌：台灣是主權獨立的國家　名字叫做中華民國

記者呂晏慈／台北報導

首場台北市長辯論會今天下午登場，對於媒體提問是否支持被中國統一，陳時中直言，「答案當然是否定的」，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這就是我們的DNA，反對任何人破壞台灣民主自由的方式，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。他更把握首個回答次序，詢問國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊，「前總統馬英九說兩岸互不隸屬是空話，台北市長柯文哲說要左右逢源，你們認同這種說法嗎？為什麼你們從來不敢表態？」

▲陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

三立新聞台「驚爆新聞線」主持人呂惠敏今天在辯論會媒體提問階段詢問，中共20大強調絕不承諾放棄使用武力，請問3位候選人是否支持被中國統一，如果答案是否定的，有沒有具體的做法和策略？面對軍事恫嚇，要如何維護台灣現行的民主自由？如何捍衛首都安全？

陳時中回應，台北市長就是民防指揮官，不過近來民防人員人數縮減，這兩年就少了2.2萬人，這個問題是個警訊，他若當市長，一定要強化民防組織，補足民防人力，建置相關資料庫，發行民防手冊，增進民防技能的訓練，過去民防淪於表演型態，未來會用更正統、重視的心態來看，例如瑞典民防手冊就記錄如何辨別假訊息，面對未來各種型態的戰爭，包括資訊戰，應該對民防有正確的了解，辨別相關的假訊息，對國防戰力一定會很有幫助。

至於若當選是否會辦雙城論壇，陳時中表示，台北作為首都，城市交流是必要的，可是今天所講的雙城論壇指的是跟對岸，對岸謀我日亟，有相當的侵台企圖，真的要特別注意。

陳時中回顧，國民黨籍前台北市長郝龍斌任內做得很積極、很有企圖，有4項MOU、28項的協定，可是沒有一項有形成真正的成果，柯文哲也說要把悠遊卡發行到上海，可是自己並沒有看到，反而看到五星旗在台北遊行，未來台北要做世界的城市，要從城市外交中發展會展經濟、首都的經濟等，讓台灣的觀光和經濟變好。

另對於媒體提問是否支持被中國統一，陳時中直言，「答案當然是否定的」，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這就是我們的DNA，反對任何人破壞台灣民主自由的方式，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。他更把握首個回答次序，詢問蔣萬安、黃珊珊，「馬英九說兩岸互不隸屬是空話，柯文哲說要左右逢源，你們認同這種說法嗎？為什麼你們從來不敢表態？」