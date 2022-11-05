支持被中統一？　蔣萬安：一國兩制當然是反對到底！

▲台北市長候選人電視辯論會，蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者崔至雲／台北報導

5日登場的台北市長電視辯論會媒體提問時指，中共20大之後，提到不承諾對台放棄使用武力，面對台海緊張之際，未來要如何因應？是否有具體作法策略？國民黨候選人蔣萬安表示，「一國兩制當然是反對到底」，當然要捍衛主權，但民進黨陳時中面對特斯拉執行長馬斯克建議將台灣變成大陸特別行政區，他卻表示可以進一步討論，「也難怪網友都說，綠共一家親，所言不假」。

三立新聞台主持人呂惠敏提問時提到，中共二十大之後，對台政策轉趨強硬，且強調絕不承諾放棄使用武力，他問三位候選人，是否支持被中國統一？若答案是否定的，有無具體作法跟策略？面對軍事恫嚇，要如何維護台灣現行的民主自由？如何捍衛首都安全？畢竟守衛台灣不是中央責任而已，也牽涉到地方政府的民防系統後勤支援，所以台北市長作為第一線民防指揮官，在台海局勢緊繃之際，候選人強化首都民防的策略又是什麼？而在中國現在透過干擾手段，持續模糊海峽中線之際，候選人會繼續辦雙城論壇嗎？實質意義又是什麼？

蔣萬安表示，他的立場清楚，就是恪遵中華民國憲法、遵守中華民國主權，捍衛台灣人權、法治、民主的價值，這就是他的DNA，這也是台灣人堅定的信念。

蔣萬安嗆，民進黨遇到選舉就提抗中保台，只是嘴巴談抗中，但根本保不了台灣，當中共有4顆飛彈飛過台灣上空，是日本公布相關情資，台灣人才知道此事，當中共民用無人機丟榨菜、滷蛋，台灣連反擊都是要慢半拍，這樣的執政黨還要談抗中保台嗎？

蔣萬安承諾，如果當選台北市長，一定加強防空避難演練、盤點台北防空避難場所、檢討指引，堅定保衛台灣人生命的堅定意志。民進黨就是一直綠能你不能，一路走來始終雙標。民進黨一邊指控BNT在大陸分裝、上海代理，但是又允許中資公司來做高端的第二期報告；一邊出征藝人親中賣台，一邊鄭運鵬大賺人民幣時，民進黨卻安靜無聲。

蔣萬安也提到，當馬斯克談到將台灣變成大陸特別行政區，有人想都不想就說可以討論看看，「當然是捍衛到底、捍衛主權到底，堅守台灣人尊嚴，但竟然有人說可以進一步討論看看，而他就是在左手邊的陳時中」。蔣萬安嗆，請問陳時中，有什麼可以再討論看看？「面對一國兩制，當然反對到底、當然捍衛主權」。也難怪網友都說，綠共一家親，所言不假。

蔣萬安強調，他在擔任立委時，就是支持增加國防預算，未來擔任台北市長，一定堅定捍衛主權、確保中華民國價值，台灣的自由、人權、法治就是要有對等的尊嚴，一切以台灣人民為優先，未來一定要擴大國際交流，讓世界透過台北看到台灣，讓台北人感到驕傲、光榮。