居住正義交鋒　陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？

▲台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者陳家祥／台北報導

本次台北市長選舉唯一一次的電視政見辯論會，在5日登場。在媒體提問階段，第一題問到居住正義議題，民進黨候選人陳時中說，上任後會積極興建、擴充包租代管戶數，讓台北市的社宅總量達到6%、總共5.7萬戶。他也反問對手，黃副市長上任3年，只決標了121戶，要怎麼達成目標？蔣委員也畫了很多餅，「台北築夢、矽谷經驗，不知道蔣萬安的矽谷經驗是什麼？在那邊有蓋社宅嗎？還是有新創公司非常成功？有機會要跟蔣萬安委員討教」。

TVBS記者錢怡君提問時指出，台北居大不易，房價高、租金貴是很多市民心中的痛，房價所得比16.17，全世界數一數二，社宅進度緩慢，現在的市長非常誠實，因為各種困難、溝通，8年5萬戶社宅確定跳票。請問候選人，當選後如何落實居住正義？解決高房價問題？承諾第一任4年的社宅KPI若跳票，就承諾不再競選連任？

對此，陳時中說，這題是個難題，2位對手都沒有提出答案，大家都是在畫餅、講講而已。但我對這議題是重視的，我們應該傾全力做到我們應該做的事情。

陳時中表示，今年8月召開記者會說明居住正義政策，他的目標很明確，4年任內除了直接興建，也會積極擴充包租代管戶數，讓台北市的社宅總量達到6%、總共5.7萬戶超過國際標準，我明確宣示目標，上任後也會積極做相關事務。

陳時中說，柯市長任內建了5000多戶已經完工，現在正在興建的有8000多戶，我們會跟中央協調公有地釋出，讓公有地效率運用更高。年輕人在台北居大不易，租金我們要幫忙，整體策略上，社宅租金要降10%、中央的租金補貼增加1500。

陳時中說，這對財務會有影響，現在的市府對財務紀律很重視，但是基金的公務預算要編入，「居住正義比財政更要緊」，讓年輕人外出有棲身之地，這是我們相關的希望。

最後陳時中在回答中夾帶問題反問，黃副市長上任3年，只決標了121戶，你又怎麼達成你剛剛說的相關目標？蔣委員也畫了很多餅，「台北築夢、矽谷經驗，不知道蔣萬安的矽谷經驗是什麼？在那邊有蓋社宅嗎？還是有新創公司非常成功？有機會要跟蔣萬安委員討教」。陳時中說，蔣萬安在7年立委任內，對於社會住宅沒有講過一句話、沒有質詢過半次，相信這樣不好。