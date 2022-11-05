居住正義若跳票將「不再競選連任」？蔣萬安避答：社宅不是萬靈丹

▲台北市長候選人電視辯論會蔣萬安。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長柯文哲曾喊出「8年5萬戶」社會住宅，第二任期被質疑只願意再蓋1千8百多戶，柯文哲也坦承8年5萬戶的社會住宅確實會跳票。九合一倒數21天，台北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日下午登場，TVBS代表錢怡君提問，該如何解決居住正義，願不願意承諾，跳票之後不再競選連任？國民黨候選人蔣萬安不願正面回應，僅說社宅不是萬靈丹，未來會爭取更多支持。

柯文哲2014年競選台北市長時，針對社宅政策提出「4年2萬戶、8年5萬戶」政見，後來卻跳票，變成8年2萬戶，遭各黨議員批評，市府甚至將捷運聯開宅、都市更新分回戶灌水納入社宅存量。

被問到如何解決居住正義，解決高房價問題，願不願意承諾，跳票之後不在競選連任？蔣萬安表示，台北人口外移問題是重中之重，這四年遷出三十萬人，高房價是主因，低薪也是年輕人不可承受之重，「社宅不是萬靈丹，未來我會爭取更多支持，像是額度更大的租金補貼」。

蔣萬安說，他要健全城市產業，活絡經濟，提供年輕人更多更好的工作機會，在台北築夢，未來會用美國矽谷經驗讓台北科技廊帶完整成型。規劃提高生育獎勵、生兩胎入住社宅租金減免，讓年輕人願意生、敢生、養得起也住得起。

蔣萬安直言，前台北市長郝龍斌就定位社宅是青年公宅，入住資格為20至40歲年輕人。但柯文哲接續郝市長規劃，但入住資格不再青年限定，未來他若當選市長，會保留更高比例戶數給40歲以下年輕人入住。

蔣指出，柯文哲社宅跳票，除在溝通有問題，財務規劃、地點選擇也出狀況。原本柯規劃1000億元蓋5萬戶，每戶建築成本200萬元，目前蓋不到2萬戶，但每戶建築成本達400萬元，財政嚴重超支。

蔣萬安強調，未來台北土地取得困難下，會透過公辦都更、校園改建EOD等計畫解決年輕人居住問題，「我們需要社宅，但也不只是社宅」，還需要透過多元政策、財務穩定、行政校校提升，才能讓年輕人留在台北居住。