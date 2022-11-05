陳時中不辦雙城　黃珊珊酸「打臉蔡英文」：這就是你的抗中保台？

記者袁茵／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，面對雙城論壇與兩岸議題，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，中華民國是主權獨立的國家，台北市有自信可以跟全世界各城市進行尊嚴友善的對等交流，並質疑陳時中稱不續辦雙城論壇，是打臉總統蔡英文國慶文告內容。

電視辯論會於媒體提問環節，三立新聞的呂惠敏提問，中共二十大之後，對台政策轉趨強硬，且強調絕不承諾放棄使用武力，美國國務卿布林肯也警告，北京將動用包含武力在內的任何手段，加速統一進程，「我想請問三位候選人，您是否支持被中國統一？若答案是否定的，有無具體作法跟策略？」

呂惠敏再問，面對軍事恫嚇，要如何維護台灣現行的民主自由，以及如何捍衛首都安全？畢竟守衛台灣不是中央責任而已，也牽涉到地方政府的民防系統後勤支援，所以台北市長作為第一線民防指揮官，在台海局勢緊繃之際，強化首都民防策略因應作為又是什麼？而在中國現在透過干擾手段，持續模糊海峽中線之際，如果當選會繼續辦雙城論壇嗎？實質意義又是什麼？

▲黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

對此，黃珊珊回應，「我已經多次公開說過，民主自由跟獨裁專政是不可能並存的，這就是我的立場。」台灣民主化經過30年的發展，民主自由的信念早已深植人心，成為台灣人DNA，「我會盡一切的能力去爭取和平，讓人民能安居樂業，但面對恐嚇跟打壓，我們當然要堅定信念，更要有決心捍衛我們家園。」

黃珊珊表示，退此一步即無死所，民主自由的生活方式，是無可退讓的底線，「我不會退縮，更不會妥協。」自己是位母親，當然渴望和平，因為戰爭是沒有贏家的，但身為首都市長，地方政府要做的是確保基礎設施運作、整備安全避難場所，包括此次演習，台北市除了定期清理維護之外，還有擬定計畫、儲備物資、確保戰事發生時，台北市的水電設施足以運作，而且可以有足夠的安全避難場所，可以讓市民躲避。

黃珊珊說，從烏克蘭戰爭學到的教訓，台灣最強國防力量，其實會是來自國際支持，如果只是把眼光放在兩岸，那就是畫地自限，所以要做的是擴大跟全世界的交流。台北市在全球有51個姐妹市，未來她會更積極推廣城市交流，促進台北市跟其他城市建立雙方定期對話的城市論壇。

黃珊珊提及，中華民國是主權獨立的國家，台北市作為中華民國的首都，有自信、能力可以跟全世界各城市進行尊嚴友善的對等交流，「我認為身為台北市長，應該用3個原則，和平第一、繁榮優先、人民至上，建立城市間的互動。」而雙城論壇就是一個城市交流對話的機制，秉持著對等尊嚴、公開透明的原則行之有年，也符合總統蔡英文所說的對等模式。

黃珊珊向陳時中喊話，蔡英文於雙十國慶文告時說，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，但陳時中立刻說不會續辦雙城論壇，「（你）在打臉蔡英文嗎？還是這就是你說的抗中保台？」

而黃珊珊也詢問蔣萬安，連中共都不否認，國民黨買辦在對岸有一個很大的產業鏈，兩岸紅利無法全民共享，只讓國民黨少數人寡占，「未來假設你當市長，要如何面對這些買辦集團的利益，如何杜絕這些人班師回朝？我再說一次，戰爭是沒有贏家的。」