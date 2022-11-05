張善政6年前備詢「不了解桃園產業」　鄭運鵬：現在還是不了解

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日指出，張善政六年前擔任看守內閣在立院接受質詢時說，「對桃園的產業並沒有很了解」；六年前不了解，六年後當然也不了解。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對六年前擔任看守內閣在立院接受民進黨籍立委陳賴素美質詢，對桃園產業看法，張善政回覆「對桃園的產業並沒有很了解」，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日指出：「六年前不了解，又經過六年，他對我們桃園現在的護國群山，晶圓代工晶圓製造產業的上中下游等發展，六年前不了解，六年後當然也不了解。」

鄭運鵬今天上午出席八德區市議員候選人蔡永芳競選總部成立大會，會後受訪時表示，六年前張善政先生在最後三個月擔任看守內閣時，當時我是立委野菜立法院現場，陳賴素美委員質詢對桃園產業的看法，結果張善政卻說「我對桃園的產業並沒有很了解」，讓出席立委大吃一驚。

鄭運鵬認為，六年前都不了解了，更何況又經過六年，他對我們桃園現在的護國群山，包括晶圓代工晶圓製造產業的上中下游發展，六年前不了解，六年後當然也不了解。這次台積電有意願來桃園設廠，他不知道是我們經過三年多，包括我在一年多前開始介入協調，幫忙用地、用水與用電問題可透過中央地方協調方式一起解決，讓廠商覺得政府是他們的靠山，護國群山才願意進來，我們要做的比這些護國群山更早。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日出席八德區市議員候選人蔡永芳競選總部成立大會上與支持選民互動。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬還提到，張善政先生可能喜歡當官，但不太知道他的幕僚們做了什麼，譬如說六年前擔任院長接受質詢時，竟然說對桃園產業不了解。擔任計畫主持人，竟然又不知道計畫裡面是什麼，面對大家提出的比對與事證，尤其抄襲、引用、侵害別人著作權的部分全部都清清楚楚，但他卻從來沒有交代，可見得他是習慣當官、喜歡當官，根本不清楚幕僚團隊們做了哪些事情，這是很典型的官僚心態，喜歡當大官，不喜歡負責任。相信市民朋友會希望未來的桃園市長要有識人之明與願意承擔責任。

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