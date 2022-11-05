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日跑15小時！　蔡宗豪勤走基層走到鞋底破洞！

▲台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰剩下倒數21天！台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣：「真正走透透」，還有熱心民眾想送新鞋給他。

▲台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪表示，每天從早上6時到晚上9時，日跑15小時勤走基層拜票，包括公園、菜市場、出遊遊覽車、沿街垃圾車、夜市、路口、廟宇、里或社區活動、家戶掃街拜訪等。

蔡宗豪說，這是第一次穿到鞋底破洞，是一雙戰鞋別具意義，會更激勵自己要更加努力，「捨不得丟！」他說，會再送給修鞋師傅修補，希望戰鞋能一路陪著他奮戰到底。

▲台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪在FB與粉絲分享鞋底破洞，大批支持者紛紛留言打氣「這才是真正的走透透」、「真的很認真，你穿幾號，我買2雙送你，加油」、「改穿雨鞋、堅固耐用」、「就是說你現在腳踏實地，馬上就能出頭天了」、「辛苦了祝高票當選100分」。

▲台南市長謝龍介競總發言人、中西區、北區市議員候選人蔡宗豪，每天日跑15小時拜票，走到厚厚的鞋底破了大洞，FB網友紛紛送上加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪說，非常感謝大家溫暖的支持鼓勵，將會全力以赴不負支持者期望，也歡迎鄉親追蹤他的粉專、IG、YOUTUBE「蔡宗豪 台南市中西、北區市議員候選人」，一起交流市政大小事。

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