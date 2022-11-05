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社會 社會焦點 保障人權

與女友愛愛兩度偷拍　影片還存隨身碟回味...淫男下場慘了

▲桃園市彭姓男子2020年8、9月間在女友住處客廳，趁與女友愛愛時，兩度以小米攝影機偷拍，女友察覺後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市彭姓男子2020年8、9月間在女友住處客廳，趁與女友愛愛時，兩度以小米攝影機偷拍，女友察覺後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子2020年間與女友熱戀期間，在女友住處客廳偷偷安裝小米攝影機，趁兩人親熱時兩度偷拍得逞，女友事後從彭男隨身碟裡發現2人愛愛時偷拍影片，向警方報案提告；桃園地院審理時，彭男坦承犯行，法官依兩個無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，各判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，全案還可上訴。

檢警調查，32歲的彭姓男子於2020年間與女友熱戀，同年8月30日晚間與9月19日下午在女友住處客廳，偷偷安裝小米攝影機，鏡頭朝向客廳處，趁與女友親熱時兩度偷拍性愛過程，再將影像存入隨身碟，事後被女友察覺，她不滿男友偷拍兩人性愛影片，不管對方如何解釋，女友堅持向警方提告。

桃園地院審理時，彭男坦承犯行不諱，辯稱影片只是用來私下觀賞，沒有外洩之虞，女友則堅稱，彭男未獲其同意偷拍，法官則認為彭男犯行明確，且有檢警提供查扣之隨身碟佐證，犯行足可認定。

法官審酌，彭男未徵得告訴人同意，竟以錄影設備竊錄與告訴人之性愛過程與其身體隱私部位，所為顯然欠缺尊重他人隱私權之概念、造成告訴人精神上之恐懼與痛苦，實有不該，被告犯後雖坦承犯行，但未與告訴人達成和解與賠償，審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。

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