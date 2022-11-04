鄭運鵬競辦：張善政備詢稱不了解桃園產業　打臉張善政自吹自擂

▲桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞（左）、林芸帆（右）今（4）日召開記者會，說明張善政和詐欺賣假藥的政黨過從甚密。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞、林芸帆今（4）日召開「疑問善不知？張善政別再躲！」記者會，就張善政先生和詐欺賣假藥的政黨過從甚密、自我吹噓及對桃園現況懵懂無知一一說明及破解。林芸帆特別播出一段張善政2016年備詢影片，稱「對桃園產業了解不多」，打臉張善政參選以來的自吹自擂。

林芸帆指出，張善政擔任經濟黨的榮譽總顧問，不論到哪裡拍照都是在中央的位置，儼然是被當作門神，但在經濟黨被媒體爆料出賣假藥後，張善政宣稱他擔任顧問只是秀才人情紙一張，林芸帆反問，張善政頻繁參加經濟黨黨務活動，擔任最高榮譽顧問，解釋的說法卻一變再變，難道是認為市民的財產和健康都像一張紙一樣不重要嗎？

「張善政應該向市民說明到底為何會和這些統派、賣假藥的團體怎的這麼近」黃韋鈞強調，他和這些詐欺、賣假藥的團體過從甚密，為何最基本的判斷與查證都做不到？張善政所號稱的科技專才難道都是假的嗎？未來如果真的入主市政府，遇到相關詐騙情況，眼見張善政就是這些集團的門神，這些公務員該如何是好？難道張善政所稱的「國際科技城」，是要讓桃園變成「國際詐騙城」、「國際假藥城」？

針對張善政團隊指稱鄭運鵬競辦主任也曾和經濟黨主席同台參與活動，黃韋鈞也回應，該活動既非桃園市政府主辦，社團活動申請的經費名目和實際上舉行的活動也是南轅北轍，面對這樣詐欺的行為，桃園市政府也立即撤銷對該團體的補助，張善政團隊連最基本的查證都做不到，就想要拉人下水，試圖混淆視聽洗白張善政，更讓人有此地無銀三百兩的感覺。

關於桃園的產業發展，林芸帆則表示，張善政曾說他是唯一能把科技大廠引進桃園的人，但2016年張善政接受前立委陳賴素美質詢時，卻直接說出「我對桃園的產業了解不多」，完全打臉自己的自吹自擂。張善政號稱在龍潭工作12年，卻根本不知道桃園早已是許多世界級大廠進駐的科技重鎮，像是全球第一大晶圓製造廠台積電在龍潭、第一大電競品牌華碩在蘆竹、第一大電源供應廠台達電在龜山，選前選後言行不一，說法不斷轉彎改變，矛盾的言行讓人匪夷所思。

「張善政和韓國瑜一模一樣」黃韋鈞說，他們都擔任首長，卻對地方的發展一點概念都沒有，像是在立法院的其他質詢中，張善政被問到桃園工業用水的問題卻答不出來，只能請當時的經濟部長鄧振中來回答。黃韋鈞強調，依照張善政的說法，他從對桃園的產業了解不多轉變成能帶領桃園科技發展的產業奇才，只希望他千萬不要和過去的搭檔一樣，吹牛皮欺騙桃園市民，好好誠實面對桃園市民提出的疑問。