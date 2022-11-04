「九合一」選舉台商剩2成？　台企聯動員投票無奈返鄉路遙　

▲大陸各地「清零」政策，加上台灣政府卡關投票權，讓台商返鄉路遙遙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

台灣11月26日將進行「九合一」選舉投票，全國台企聯昨3日發出公開信，呼籲台商積極返鄉投票。《東森新媒體ETtoday》記者訪問湖南長沙台商代表，大部分人對於返台投票意願不高，主要受限大陸「7+3」隔離政策，加上投票時間點距離過年太接近，還有許多人超過2年未返台失去投票權益，多種因素參雜，今年「九合一」選舉台商返鄉投票機率可能只有2、3成左右。

全國台企聯昨發出一封公開信，標題是「呼籲廣大台商積極參與台灣年底『九合一」選舉」。內容指出，近年兩岸關係日益走到危險的邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響，呼籲民進黨政府正視和維護廣大台商行使選舉權利，確保和台灣鄉親們一樣具有投票權，並且鼓勵台商朋友們積極返台投票。

儘管台灣上個月已經宣佈解封邊境，受限大陸「清零」政策以及邊境隔離「7+3」政策沒有完全放寬，航班航點太少等因素，現階段對台商來說毫無返台吸引力。

▲全國台企聯副會長鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭聰俊接受《東森新媒體ETtoday》記者受訪時指出，「今年投票時間點比較尷尬，實在太接近過年時間，大家回去投票意願降低，預估可能只有兩三成的人回台。」

回顧疫情前，每逢台灣重要選舉時刻，台商返台是一股不小的力量。但近三年受疫情影響，以及雙邊隔離政策，不少人超過兩年沒回台灣，投票權益受到阻礙，即使全國台企聯多次呼籲蔡政府放寬限制，沒有得到有效回應，促使台商返鄉投票意願「心有餘而力不足」。

湖南長沙台商協會會長陳俊任指出，自己也很希望回去參與「九合一」投票，包括很多台商超過兩年以上沒返台，無奈失去投票權利。「加上現在兩岸航點太少，航班也不多，航空公司考量成本，把票價提高，今年過年肯定要被坑一筆」。

▲新金寶集團大陸區總裁黃玉輝。（圖／記者任以芳攝）

新金寶集團大陸區總裁黃玉輝說，「現在回家的路真的很遠」，許多員工考量疫情隔離影響工作進度，加上家人還能接受，確實有人兩年沒回家。

他進一步說，公司一貫政策不會限制員工想返鄉投票，並且鼓勵派駐人員最多一年安排回家團聚，最多可以回去兩次。但鼓勵員工回家不是絕對，還是尊重個人意願，超過兩年的人一定要回家。

不只湖南台商返鄉意願低，其他省市台商也興趣缺缺，最主要兩岸現階段只有北京、上海、成都、廈門4個航點，許多外省台商千里迢迢趕去上述航點，還得經過各種防疫關卡，一不小心和確診者時空交錯，立刻被匡列就地隔離，返鄉路立刻被斬斷，風險太高。台商們還是衷心盼望未來兩岸航點、航班能慢慢恢復正常，讓大家能有一條正常返鄉之路。

▼兩年未返台失去投票權，加上大陸各種交通防疫關卡，造成台商返鄉意願低 。（圖／記者任以芳攝）