　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「九合一」選舉台商剩2成？　台企聯動員投票無奈返鄉路遙　

▲▼大陸各省機場、動車站設置各種防疫關卡 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸各地「清零」政策，加上台灣政府卡關投票權，讓台商返鄉路遙遙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

台灣11月26日將進行「九合一」選舉投票，全國台企聯昨3日發出公開信，呼籲台商積極返鄉投票。《東森新媒體ETtoday》記者訪問湖南長沙台商代表，大部分人對於返台投票意願不高，主要受限大陸「7+3」隔離政策，加上投票時間點距離過年太接近，還有許多人超過2年未返台失去投票權益，多種因素參雜，今年「九合一」選舉台商返鄉投票機率可能只有2、3成左右。

全國台企聯昨發出一封公開信，標題是「呼籲廣大台商積極參與台灣年底『九合一」選舉」。內容指出，近年兩岸關係日益走到危險的邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響，呼籲民進黨政府正視和維護廣大台商行使選舉權利，確保和台灣鄉親們一樣具有投票權，並且鼓勵台商朋友們積極返台投票。

儘管台灣上個月已經宣佈解封邊境，受限大陸「清零」政策以及邊境隔離「7+3」政策沒有完全放寬，航班航點太少等因素，現階段對台商來說毫無返台吸引力。

▲▼ 湖南台商,長沙台商會長陳俊任,新金寶集團大陸區總裁黃玉輝,全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯副會長鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭聰俊接受《東森新媒體ETtoday》記者受訪時指出，「今年投票時間點比較尷尬，實在太接近過年時間，大家回去投票意願降低，預估可能只有兩三成的人回台。」

回顧疫情前，每逢台灣重要選舉時刻，台商返台是一股不小的力量。但近三年受疫情影響，以及雙邊隔離政策，不少人超過兩年沒回台灣，投票權益受到阻礙，即使全國台企聯多次呼籲蔡政府放寬限制，沒有得到有效回應，促使台商返鄉投票意願「心有餘而力不足」。

湖南長沙台商協會會長陳俊任指出，自己也很希望回去參與「九合一」投票，包括很多台商超過兩年以上沒返台，無奈失去投票權利。「加上現在兩岸航點太少，航班也不多，航空公司考量成本，把票價提高，今年過年肯定要被坑一筆」。

▲▼ 湖南台商,長沙台商會長陳俊任,新金寶集團大陸區總裁黃玉輝,全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲新金寶集團大陸區總裁黃玉輝。（圖／記者任以芳攝）

新金寶集團大陸區總裁黃玉輝說，「現在回家的路真的很遠」，許多員工考量疫情隔離影響工作進度，加上家人還能接受，確實有人兩年沒回家。

他進一步說，公司一貫政策不會限制員工想返鄉投票，並且鼓勵派駐人員最多一年安排回家團聚，最多可以回去兩次。但鼓勵員工回家不是絕對，還是尊重個人意願，超過兩年的人一定要回家。

不只湖南台商返鄉意願低，其他省市台商也興趣缺缺，最主要兩岸現階段只有北京、上海、成都、廈門4個航點，許多外省台商千里迢迢趕去上述航點，還得經過各種防疫關卡，一不小心和確診者時空交錯，立刻被匡列就地隔離，返鄉路立刻被斬斷，風險太高。台商們還是衷心盼望未來兩岸航點、航班能慢慢恢復正常，讓大家能有一條正常返鄉之路。

▼兩年未返台失去投票權，加上大陸各種交通防疫關卡，造成台商返鄉意願低 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸各省機場、動車站設置各種防疫關卡 。（圖／記者任以芳攝）

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」　跟媽媽出去被誤會是夫妻
無照開保時捷違停嗆警：有種就開槍！　屁孩無腦聲明被酸爆
快訊／汐止人解脫！國一南下封路段今早開放內線　台64線紫爆
3縣市豪大雨！北台灣越晚越濕冷　今起16℃雨彈炸6天
快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對手疫情減產「他」增產　烘焙老台商從「封控」找新路

「九合一」選舉台商剩2成？　台企聯動員投票無奈返鄉路遙　

她「看抖音太大聲」　遭陌生男一拳灌臉…無情痛毆！鄰居下場曝光

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股…外界憂：要引退了嗎

司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

「黑道老大」當班導江湖味噴發！學生抖：腳底冒汗了…真相曝光

訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

對手疫情減產「他」增產　烘焙老台商從「封控」找新路

「九合一」選舉台商剩2成？　台企聯動員投票無奈返鄉路遙　

她「看抖音太大聲」　遭陌生男一拳灌臉…無情痛毆！鄰居下場曝光

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股…外界憂：要引退了嗎

司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

「黑道老大」當班導江湖味噴發！學生抖：腳底冒汗了…真相曝光

訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」

台積電股價底在哪？　法人曝1動向

馬斯克擬大裁員！推特產品總監睡公司地板　辛酸裹睡袋畫面曝光

持槍討債、擄人關鐵籠　宜蘭縣議員候選人凌晨羈押禁見

出國玩了！航空業復甦「航班將恢復8成」　長榮曝最新航點規劃

栢麗廳最低下殺56折！ITF旅展飯店餐券優惠整理包　聯合餐券買10送1

快訊／汐止人解脫！國一南下封路段今早開放內線　台64線紫爆

斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

確定不會同台！　澤倫斯基受邀參加G20：普丁若出席就不參加

無照開保時捷違停還嗆警：有種就開槍！　屁孩無腦聲明被酸爆

巴西最被看好高舉大力神盃！　梅西奪冠賠率第2低

爸狂晃潔牙骨逗3柯基　汪咬不到生氣吠叫抗議

大陸熱門新聞

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

大叔買不起牛奶給癌末妻　老闆決定說謊

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股

她「看抖音太大聲」　遭灌臉無情痛毆！　鄰居下場曝光

對手疫情減產「他」增產

「九合一」選舉台商剩2成？

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

一臉江湖味講課！黑道老大當班導　真相曝光

17名在榕台醫化身「大白」

2歲童將被捲入車底　她飛撲救命失左臂

參加學校廚藝賽！學生自備帝王蟹

台贛高校交流108件書畫　

大陸持續拚清零　多地常態化核酸檢測改自費

「疫情三年就是一生」　蘭州3歲童卡封控慘死

更多熱門

相關新聞

兩岸產業朝向「數字和低碳化發展」

兩岸產業朝向「數字和低碳化發展」

海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇今（3日）在湖南長沙舉行，受疫情影響，採取「台北-長沙」線上線下方式舉行。談及兩岸未來數字化合作發展機遇，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致詞時指出，數字經濟和綠色發展是未來經濟產業開展重要核心，希望未來兩岸推動智能產業合作之外，進一步擴大綠色低碳技術系統交流，推向更高層次合作。

南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

投票日國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

投票日國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

返鄉投票注意！九合一選舉「高鐵加開47列車」　10/28開搶

返鄉投票注意！九合一選舉「高鐵加開47列車」　10/28開搶

關鍵字：

九合一台商

讀者迴響

熱門新聞

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

女星當場捉姦不敢離婚　遭出軌尪冷諷：做雞都沒人要

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

更多

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面