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九合一選舉決戰11/26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲投票日國道將有6大易塞路段。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

11月26日為地方公職人員九合一選舉投票日，預期不少民眾可能會開車返鄉或出遊，高公局預測當天交通量比周末多，國道有6大易塞地雷路段，其中國5南下恐連塞6小時。

地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日為111年11月26日周六，高公局表示，投票日交通需求以投票及旅遊之南向旅次為主，預估交通量為105百萬車公里，較一般週六略高。

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國道預測當天將有6大易壅塞路段，包括國1南下新竹、南下彰化與北上台北路段及國3南下桃園、南下台中路段，壅塞時段為10時到14時；另國5南向路段壅塞時段為10時到16時。

▲▼投票日國道疏運措施。（圖／高公局）

▲投票日國道疏運措施。（圖／高公局）

高公局也規劃疏導措施，高公局表示，除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，投票前一日(11/25)將自12時至投票當日(11/26)午夜24時全線暫停施工，另成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

高公局呼籲，用路人如欲前往投票或出遊，建議儘量搭乘公共運輸前往。自行開車之用路人，請儘量提早出門，並利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。

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