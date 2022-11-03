　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

九合一選舉剩23日　南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

▲台南地檢署檢察長葉淑文親自出馬，宣導反賄選。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署檢察長葉淑文親自出馬，宣導反賄選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

距離11月26日九合一地方公職人員選舉投票日僅剩23天，選情逐漸升溫，在選情激烈的選區，越接近投票日檢舉賄選情資也不斷湧入，台南地檢署截至11月2日止受理檢舉賄選案件共195件。

南檢指出，此次受理檢舉案件類型以現金、物品、餐飲旅遊賄選、賭盤、散布假訊息、暴力恐嚇、幽靈人口、捐款宗教活動賄選及毀損等最多。這些案件，台南地檢署分區承辦檢察官均指揮警、調等機關針對檢舉內容積極蒐證、調閱相關資料，已傳訊69人，搜索9處所。經調查後，對於在社群網路散布不實言論提起公訴有1件，另某區里長候選人涉嫌賄選經檢察官交保12萬元。

台灣高等檢察署張斗輝檢察長除10月24日參與在南檢所召開「2022年地方公職人員選舉查賄分區座談會」，進行跨機關查察賄選業務意見交流及工作進度報告外，11月2日下午，由台南地檢署葉淑文檢察長及周盟翔主任陪同至法務部調查局台南市調處新營站及台南市警察局新營分局，慰勉第一線查辦賄選人員之辛勞，並聽取轄內選情狀況。

張斗輝檢察長，再次提醒情資乃查賄之母，要加強對內、對外的布雷並經常了解狀況，查緝選舉賭盤、防制暴力介入，維護選舉公平、安全，對於涉案賄選人員做金流分析，以免有外資介入選舉，揪出幕後金主，及嚴防假訊息（DEEP FAKE)散布，所查扣之手機要進行鑑識，並向上溯源，選舉期間科技查賄設備若有不足，高檢署將全力支援相關資料的分析及採證。

有效查賄就是最好的反賄選宣導策略，台南地檢署對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達新台幣1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
搶修震災路段「遭鋼軌擊中」！　台鐵4工人受傷
西門町當街捅殺路人！　30歲兇手被抓後突死亡
LIVE／雞排妹19歲爆乳竄紅片瘋傳　高虹安陷｢男友｣風暴
低溫下探1字頭！　一圖看一周降雨趨勢　
宿醉男撞飛26歲OL「硬拉拖走」！　驚人影片曝
驚悚畫面！台中23歲女騎士被凌空勒頸　飛起重摔
快訊／太空人送費城人無安打！　世界大賽G4強勢扳平
新北16歲高職生當街被砍！　3煞落網曝原因
「黑衣人」包圍育成高中！　校方回應了　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

辦理太陽能光電產業作業危害預防宣導會　王鑫基：歡迎踴躍報名

九合一選舉剩23日　南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

台東縣府推「台東好玩卡」　限定行程趕緊來預約

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰　陳怡珍籲經發局加倍努力

下班返家發現愛犬及現金遭竊　南警追查前女友涉案送辦

「享受同樣的自由」環球科大學生伴身障者遊雲嘉　圓夢尋寶之旅

台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

台東縣新增164冠診案例　加強版集中檢疫所39人

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

考試日快到臨時抱佛腳 搞笑弟打節奏創背書法

辦理太陽能光電產業作業危害預防宣導會　王鑫基：歡迎踴躍報名

九合一選舉剩23日　南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

台東縣府推「台東好玩卡」　限定行程趕緊來預約

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰　陳怡珍籲經發局加倍努力

下班返家發現愛犬及現金遭竊　南警追查前女友涉案送辦

「享受同樣的自由」環球科大學生伴身障者遊雲嘉　圓夢尋寶之旅

台南永康民宅內藏千萬地下簽賭站　南警強力取締送辦

台東縣新增164冠診案例　加強版集中檢疫所39人

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

研發出現問題　外媒：蘋果明年續用高通5G晶片

5年內新屋2房買氣勝3房　六都僅台南例外

馮媛甄床照被出賣「天蠍最不會記仇」老公下場曝！6千人朝聖：真的芭比Q了

14歲就姊弟戀結婚！61歲男自爆「性欲太強」　讓他一共結87次婚

嘉義市長重行選舉　國民黨盼中選會維持1126舉行：避免增加社會成本

【廣編】吃起來像現煮一樣　小時光麵館顛覆泡麵食感

搶修震災路段「施工不慎遭鋼軌擊中」　台鐵4名道班工人受傷

恭喜畢業！《輝夜姬想讓人告白》漫畫連載7年完結灑花　劇場版12月登場

風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

賈永婕報備「陪睡」6字訊息遭撞見！　閨蜜兒驚恐：難道阿姨不紅了

地方熱門新聞

下班返家發現愛犬及現金遭竊前女友送辦

台南永康民宅內藏地下簽賭站警送辦

台南未受IKEA青睞網友集體崩潰

資源回收物妨礙救災逃生

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

《橘中秘》棋局搬上偏鄉透天厝外牆

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

駕駛人癲癇發作警民即時救援

辦理太陽能光電產業作業危害預防宣導會

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

暖暖土石3度崩塌！巨響後泥水灌入民宅

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

桃園青埔增「循環線」公車　路線規劃受關注

更多熱門

相關新聞

政治變得讓人沮喪　為選舉而選舉

政治變得讓人沮喪　為選舉而選舉

縣市長選舉如火如荼的進行，雖然還有二十幾天的時間，但很多縣市早已底定，只剩一些關鍵縣市（五根手指頭用不完）還在未定之天。而在這些關鍵縣市中，藍綠早已歸隊，只剩少數游離選民的意向未定，所以雖然是22個縣市在選，但現在決定整個選舉結果輸贏的縣市和選民可以說是非常少的。

花蓮爆2候選人賄選！1交保1收押

花蓮爆2候選人賄選！1交保1收押

奧地利鼓勵公民參與　16歲可投票

奧地利鼓勵公民參與　16歲可投票

染疫不能投票　法治國家的大笑話

染疫不能投票　法治國家的大笑話

為選舉而選舉　不如思考為何失民心

為選舉而選舉　不如思考為何失民心

關鍵字：

九合一選舉南檢賄選

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面