九合一選舉剩23日　南檢受理195件檢舉賄選積極偵辦

▲台南地檢署檢察長葉淑文親自出馬，宣導反賄選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

距離11月26日九合一地方公職人員選舉投票日僅剩23天，選情逐漸升溫，在選情激烈的選區，越接近投票日檢舉賄選情資也不斷湧入，台南地檢署截至11月2日止受理檢舉賄選案件共195件。

南檢指出，此次受理檢舉案件類型以現金、物品、餐飲旅遊賄選、賭盤、散布假訊息、暴力恐嚇、幽靈人口、捐款宗教活動賄選及毀損等最多。這些案件，台南地檢署分區承辦檢察官均指揮警、調等機關針對檢舉內容積極蒐證、調閱相關資料，已傳訊69人，搜索9處所。經調查後，對於在社群網路散布不實言論提起公訴有1件，另某區里長候選人涉嫌賄選經檢察官交保12萬元。

台灣高等檢察署張斗輝檢察長除10月24日參與在南檢所召開「2022年地方公職人員選舉查賄分區座談會」，進行跨機關查察賄選業務意見交流及工作進度報告外，11月2日下午，由台南地檢署葉淑文檢察長及周盟翔主任陪同至法務部調查局台南市調處新營站及台南市警察局新營分局，慰勉第一線查辦賄選人員之辛勞，並聽取轄內選情狀況。

張斗輝檢察長，再次提醒情資乃查賄之母，要加強對內、對外的布雷並經常了解狀況，查緝選舉賭盤、防制暴力介入，維護選舉公平、安全，對於涉案賄選人員做金流分析，以免有外資介入選舉，揪出幕後金主，及嚴防假訊息（DEEP FAKE)散布，所查扣之手機要進行鑑識，並向上溯源，選舉期間科技查賄設備若有不足，高檢署將全力支援相關資料的分析及採證。

有效查賄就是最好的反賄選宣導策略，台南地檢署對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達新台幣1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。