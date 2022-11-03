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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸產業合作新趨勢　台商目標轉型「數字和低碳化發展」

▲▼ 海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇今（3日）在湖南長沙舉行，受疫情影響，採取「台北-長沙」線上線下方式舉行。談及兩岸未來數字化合作發展機遇，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致詞時指出，數字經濟和綠色發展是未來經濟產業開展重要核心，希望未來兩岸推動智能產業合作之外，進一步擴大綠色低碳技術系統交流，推向更高層次合作。

湖南會場今出席嘉賓有兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副秘書長王憲、大陸湖南省委書記張慶偉、國台辦副主任潘賢掌、大陸發改委副主任寧吉喆；台灣視訊現場嘉賓有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘等人出席。

郭金龍首先致詞指出，大陸依然是台灣最大出口市場，最大貿易順差來源地和最大對外投資目的。希望各位企業家朋友認清兩岸關係發展大勢，堅定信心，趁勢而上，開創兩岸經貿交流合作新局面。

他也提出三點想法，一是保持定力，全力融入新發展工。二是同心同行，攜手探索融合發展新路徑。兩岸企業要充分發揮各自優勢、深化交流，共同推動兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。三是充分把握數字化浪潮與實體經濟轉型融合的重大機遇，加快低碳轉型，實現加快兩岸產業合作新趨勢。

▲▼ 海峽兩岸展業合作區論壇湖南會場：兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副秘書長王憲、湖南省委書記張慶偉、國台辦副主任潘賢掌、大陸發改委副主任寧吉喆；台灣視訊現場：兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘等人出席。全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸打造數字化新優勢，劉兆玄則說，傳統經濟面臨素質問題，經濟蓬勃發展全球也為環境惡化付出相當沈重代價，未來如何兼顧經濟發展環境，數字化、低碳化都是可持續的綠色經濟發展的雙引擎。

他指出，數字經濟和綠色發展是未來經濟產業開展重要核心，目前台海雙方經有8個產業交流合作，做到數字化平台化。希望未來兩岸推動智能產業合作之外，進一步擴大綠色低碳技術系統交流，將兩岸合作可以推向更高層次。

張慶偉發言時介紹，去年湖南全省數字經濟總量超過1.3兆人民幣，‌‌綠色發展指數進入全國前10數字化低碳化協同發展，‌‌未來也將對湘台合作打開新空間。並且強調，「大家有什麼事，家裡個人有什麼事，‌‌你們就不要客氣了，提出來，現在疫情的來往不太方便，‌‌可以委託我們來辦事。‌」

▲▼ 國台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌也舉例， 2021年大陸的天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費佔能源消費總量的比重較上年提高了1.2個百分點，達到25.5%。新能源汽車太陽能電池產量分別增長145.6%和42.1%。今年1到9月份，大陸新能源汽車太陽能電池產量同比增長111.5%和33.7%，都實現了高速增長。

他也呼籲，「未來（大陸）將繼續推動綠色發展，實現碳達峰綜合目標。廣大台商台把握機遇，發揮自身優勢，深度參與大陸綠色低碳經濟的發展。」

李政宏致詞表示，近年來湖南針對台資企業專門出台促進湘潭經濟文化交流合作59條措施。2021年湖南設立海峽兩岸產業合作區。藉由湖南數字化和低碳化發展論壇帶動之下，‍‍為台商朋友搭建良好的平台，‍‍希望推動湘潭合作再上新台階。

活動尾聲，海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇進行兩岸企業簽約儀式。

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