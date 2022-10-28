他揭台商困境「恐被陸企取代」　二十大後面臨5選項：轉型或離開

▲曾鴻鍊。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

中共二十大的落幕標誌新一個五年開啟，台商如何佈局應對引發討論。諾霸董事長曾鴻鍊指出，許多台商面臨資金、庫存積壓等情況，抉擇未來是要成為「紅色供應鏈」、回台投資或轉至東南亞等。前國發會主委林祖嘉建議，應把大陸本土市場當成投資重點之一。

林祖嘉今日出席「二十大後的中國經濟發展與兩岸經貿研討會」時提到，國民黨副主席夏立言8月訪問大陸台商時，曾向對岸表示不希望海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）停掉；陸方亦回應，不希望看到兩岸關係不好，因此雙方都不會停掉ECFA。

林祖嘉表示，大陸會從外需轉向內需拉動，因此未來台商的投資會分為兩塊，若持續在對岸投資，建議要走到服務業的相關產業，不太能夠再把大陸當做一個生產基地。

▲與會學者合影。（圖／記者蔡儀潔攝）

曾鴻鍊則介紹了台商經營上面臨的經營問題，其中「外銷型」有資金和庫存積壓、訂單下滑、通貨膨脹問題，「資金和庫存積壓令非常多台商都很苦惱。」

他接著闡述道，「內銷、服務業型」面臨消費力下降、營運成本提高、人流大幅減少、「清零」造成不確定性；「高科技型」台商面臨美國科技封鎖、供應鏈選邊站、供應鏈安全、供應鏈韌性、去化庫存難題。

與此同時，大陸的「雙循環」戰略亦對台商造成影響。曾鴻鍊指出，大陸邁向產業自主，恐影響台灣對大陸的出口順差；大陸培養紅色供應鏈，台商恐逐漸被民企取代；大量民企外銷轉內銷，內需市場競爭變得更激烈；大陸可能在規劃更高的綠色能源目標，台商將面臨更大的環保歷力及環保成本支出。

▲包括習近平在內的新一任中共政治局常委。（圖／路透）

「二十大」後大陸台商何去何從？曾鴻鍊提出5個選項，第一、成為當地企業配套紅色供應鏈；第二、轉移到東南亞、印度、美國，供應「非紅色供應鍵」；第三、就地轉型，經營大陸內需市場；第四、回台投資；第五、中小企業退場完全撒出大陸，賣給中資，「不過要特別注意資金的移出。」

曾鴻鍊指出，目前大陸在走「國退民進」的道路，即國資企業成為發展中心，這令市場和民營企業感到恐慌，「但我覺得，大陸是在打造新的經濟模式。」