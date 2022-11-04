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大陸 大陸焦點 特派現場

對手疫情減產「他」增產　烘焙老台商從「封控」找新路

▲▼ 湖南台商,長沙台商會長陳俊任,新金寶集團大陸區總裁黃玉輝,全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

大陸邁入防疫第三年，依然堅守「清零」政策，卻換來經濟損失巨大代價，不少陸資、台資企業也受到衝擊，但也有企業「逆向操做」，夾縫中走出一條路。接受《東森新媒體ETtoday》採訪湖南老台商鄭聰俊表示，近三年防疫政策下來，造成企業承擔一定損失，營業額直接「攔腰斬」，但也從中看到不一樣商機。比如某地方「封控」，立刻加大生產線和物流機制，方便當地居民提前搶囤物資，後續供給盡量不中斷，成為疫情下逆勢收入。

今年67歲鄭俊聰是全國台企聯副會長、普羅集團總裁，典型白手起家老台商，滿頭白髮是他特殊標誌。1992年他西進考察湖南長沙，發現當地西式麵包、蛋糕店市場尚未普及，毅然決然扎根長沙，獨資創立「羅莎」烘焙品牌。

隨著「羅莎」從長沙擴展到全國各地，1997年，鄭聰俊整合旗下資源成立普羅集團，羅莎蛋糕、羅莎台北豆漿、羅莎房地產成為普羅集團三大事業主體，目前在湖南業務量佔比超過全集團一半以上。

▲▼ 湖南台商、羅莎蛋糕創辦人鄭聰俊 。（圖／翻攝 羅莎蛋糕微博）

▲台資品牌羅莎蛋糕扎根湖南、湖北、四川 。（圖／翻攝 羅莎蛋糕微博）

正當企業持續穩定發展，大陸疫情爆發帶來不小的衝擊。鄭聰俊直言，「近期武漢、蘇州、重慶的『封控』讓我們一塌糊塗，對直營店影響很大。近三年下來，餐飲方面投資從三十多家剩下二十多家，麵包店也從四百多家剩下三百多家，營業額攔腰砍一半。」

不過，逆境也是轉機。鄭聰俊馬上調整生產路線，依照疫情消費需求，餐飲加大投入「預制菜」市場。當某地出現確診案例開始「封控」，旗下烘焙直營店逆向操作，沒有縮減產量反而加大力度生產，配合民眾瘋搶囤物資的心態。

如今該怎麼轉型永續經營？鄭聰俊說，羅莎蛋糕在湖南、湖北、四川是三十年老品牌，早期投資都有賺錢，未來對大陸市場還是很有信心，會繼續加大力度投資，每年擴大投資資產管理，增加開發區蓋商場，從夾縫中走出自己一條路，邁向下一個三十年。

▲▼ 湖南台商,長沙台商會長陳俊任,新金寶集團大陸區總裁黃玉輝,全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲新金寶集團大陸區總裁黃玉輝 。（圖／記者任以芳攝）

談到河南鄭州富士康發生員工大規模徒步返鄉事件，新金寶集團大陸區總裁黃玉輝受訪表示，富士康一下子準備20多萬人員工食住不容易，不管是公司政策、當地政府，能夠盡量達到員工在地基本生存需求是非常辛苦。

談到自己企業風險管控，他進一步說，「大量備糧數量抓不穩，基本儲備必須要有，民以食為天，三餐配合團膳，管道要暢通，做好風控機制，萬一發生狀況立刻防範。」

他也舉例，兩周前位於長沙的工廠才「封控」五天，還好有跨到周末。但事發突然，工廠當時備好上千名員工三餐熱食，配合政府防疫政策，穩定軍心十分重要。

至於訂單是否受影響？回溯新金寶創辦人許勝雄與公司高層決策，1989年先南向發展在泰國、菲律賓設立基地工廠，1996年才西進大陸。佈局多年，新金寶已是東南亞最大的電子代工廠，即使疫情爆發後，位於大陸和各地工廠恰巧分散部分風險。

▲▼ 湖南台商,長沙台商會長陳俊任,新金寶集團大陸區總裁黃玉輝,全國台企聯副會長、普羅集團總裁鄭俊聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖南長沙台商會長陳俊任。（圖／記者任以芳攝）

湖南長沙台商協會會長陳俊任指出，從管理者角度來看，富士康風波只是「單一」事件。但面對大陸「清零」政策，企業主得隨時應對可能突發風險。

如今大陸堅持「清零」政策，台商應對「後疫情時代」是否出現退出潮？陳俊任則認為，戲台下站久就是自己的，在哪發展就要堅持下去，大部分台商還是看好大陸未來發展趨勢。

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