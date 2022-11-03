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林園5G異地共演《女神·西王母》　神話仙境浪漫週末登場

▲林園5G異地共演《女神·西王母》 神話仙境浪漫週末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲「神話林園5G繽紛」光環境展演11月5日絢麗登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國定古蹟林本源園邸2022「神話林園5G繽紛」，本周末11月5、6日絢麗登場！林園定靜堂廣場串聯板橋放送所，由國際知名表演藝術團隊「當代傳奇劇場」與3D動畫製作團隊「光點吉樹」劉育樹導演跨界合作，結合真人演員與數位虛擬影像異地互動共演，將林家花園幻化成聲光繽紛的「神話林園」。

新北市政府文化局龔雅雯局長表示，林家花園與當代傳奇劇場2020年曾合作推出《花月圓 夜未眠》系列活動與互動光雕秀，備受市民朋友讚賞。今年製作團隊原班人馬將林家花園大門廣場打造成璀璨奇幻的「瑤池仙境」，更首次攜手板橋放送所推出跨場域表演型態「異地共演」，藉由5G科技跨域應用，以即時傳輸科技結合新媒體藝術打開傳統戲曲全新視野。

▲林園5G異地共演《女神·西王母》 神話仙境浪漫週末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲《女神·西王母》5G異地共演週末登場，共計3場。

《女神·西王母》故事源於經典神話《山海經》，是當代傳奇劇場耗費三年所完成的大型奇幻史詩音樂劇，劇情闡述出身虎族的西王母探索身世之謎，歷經戰亂及人間劫難，為拯救族人與大自然挺身出戰陰神惡獸，最終犧牲肉身與愛情，每年西王母誕辰之日才可歸返人間與周穆王相會瑤池，重續凡塵之愛。

11月5日晚間8時30分、6日晚間7時與8時30分共三場次，活動開放民眾於林園售票亭免費索票，每人當晚最多擇一場次且索取兩張為限，11月5日場次於晚間7時開放索票，11月6日兩場次則皆於晚間5時開放索票，每場次各發放150張，發完為止，民眾可於活動演出前15分鐘憑票入場。

▲林園5G異地共演《女神·西王母》 神話仙境浪漫週末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲造型精緻的精怪們穿梭林家花園，帶來精采暖場表演。

此外，11月11、12日晚上7時及7時30分，將以快閃形式演出《女神·西王母》中經典橋段「浪漫瑤池」，開放民眾免索票自由入園觀賞。林家花園外圍西門街自11月5日起至112年1月2日每晚7時至9時，也將定時點亮繽紛光廊，結合同時段門口瑤池仙境光影，呈現神話唯美風情。更多索票資訊及活動介紹詳情請至「國定古蹟林本源園邸」官網或「國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園」臉書粉專查詢。

▲林園5G異地共演《女神·西王母》 神話仙境浪漫週末登場。（圖／新北市文化局提供）

▲林園5G異地共演《女神·西王母》 神話仙境浪漫週末登場。（圖／新北市文化局提供）

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