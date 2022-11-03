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台東縣府爭取逾8千萬　補助新建東河迦園生命紀念館

▲迦園生命紀念館，預計明年2月完工。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲迦園生命紀念館，預計明年2月完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉原興昌納骨塔，從88年啟用至今，建物老舊不敷使用，台東縣政府於109年協助爭取8,445萬元補助新建迦園生命紀念館，預計設置櫃位約3千個，並分別設有東西方宗教區，至今主體建物及一樓櫃位完成，預計明年2月完工。

民政處長鍾青柏表示，東河鄉在都蘭、興昌及泰源各有1個納骨塔，約於民國80至90年間啟用，至今使用了20至30年，在海風長時間的吹拂之下，鄉親們先人的居所已充滿歲月的痕跡；因此，東河鄉長葉啟伸向縣府提報於興昌興建新納骨塔的計畫，因為是東河鄉民迫切的需求，縣府向中央爭取花東基金及內政部8,445萬元補助，加上東河鄉公所自籌約2千萬元，投入興建東河迦園生命紀念館。

未來東河迦園生命紀念館不僅是公墓公園化，設有樹葬區，不僅慎終追遠也邁向環保與現代化；館內更區分東西方宗教區，且座落位置背倚都蘭山，前眺太平洋，環境秀麗、風景絕美，提供縣民們一個可以安心告別及託付先人長眠的優美場所。

民政處進一步指出，因應老年化社會來臨，對殯葬設施的需求提高，台東縣的火化率亦達9成，這幾年縣府投入相當多的心力與經費在改善各鄉鎮市的殯葬設施，從108年至今，總計向中央爭取了全縣計3.8億的補助，包括火化場的更新、興建納骨塔、納骨牆、增設納骨櫃位、禮廳靈堂以及公墓的起掘禁葬等，讓縣內各鄉鎮市殯葬設施逐步走向現代化及公園化，並設置環保自然葬區，提高殯葬環境品質的同時，也兼顧與環境自然共存，讓我們的先人能享有有尊嚴及安心的長眠居所。

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