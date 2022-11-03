台東縣府推「台東好玩卡」　限定行程趕緊來預約

▲台東縣政府推出「台東好玩卡」，內容包含搭配台東大型亮點活動所規劃的遊程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合交通部觀光局台灣好玩卡，台東縣政府也推出「台東好玩卡」，內容包含搭配台東大型亮點活動所規劃的遊程、針對不同路線與節令規劃的遊程、交通運輸套票、特約店家優惠等，除了各種主題與規格價碼的套裝行程，也有針對自由行旅客的轎車、自行車租賃或包車導覽，類型多元，囊括台東縣一年四季、不同面貌的魅力。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，「台東好玩卡」所包含的遊程都由專人負責規劃及預約服務，無論是享受自由行的自在或是套裝旅遊的便利，都能讓旅客深度體驗台東限定的美好。

11月「台東好玩卡」推出的活動也相當精采，無論是藝文輕旅行、暖暖泡湯行，或是熱血賽事通通都有，其中，配合「江賢二藝術特展」的行程，除了欣賞在台東美術館所舉辦的特展，更安排東海岸江賢二藝術園區參觀行程，能夠一睹充滿詩意與創造力的作品，也走訪帶給藝術家無數靈感的台東金樽；「台東光祭」搭配知本溫泉體驗的遊程則是暖身又暖心，既能透過溫泉放鬆一身疲憊，又能在國際級的聲光藝術節中獲得滿滿藝術能量；搭配「台灣國際衝浪公開賽」的遊程則可以欣賞東海岸美景，並觀看各國頂尖選手齊聚戰浪的精彩賽況。

交觀處處長余明勳指出，近2年受疫情影響，觀光產業從「外銷轉內銷」，反而加速推進服務精緻化與數位升級，「台東好玩卡」就是台東觀光資源整合的最佳成果，透過數位平台讓旅客以最便利的方式安排食、宿、遊、購、行，並經由與特約店家合作，整合在地觀光旅宿、伴手禮及體驗活動業者共同行銷。