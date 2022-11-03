打造更多隱形冠軍！經濟部5年投入950億提升中小企競爭力

▲行政發言人羅秉成主持院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情、烏俄戰爭等影響，全球產業供應鏈重組、各國加速升息抗通膨，導致全球經濟發展趨緩。在面對後疫情時代，產業發展型態已不同於以往，企業急需進行升級轉型，提升應變能力。經濟部推動「中小企業整體競爭力提升方案」，於2022到2026年投入950億預算，盼打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，讓台灣中小企業在全球發光發熱。

政府持續推動「六大核心戰略產業」、「投資台灣三大方案」等措施，其中，「中小企業加速投資行動方案」已吸引844家中小企業，投資金額超過3834億元，顯示中小企業投資動能仍強勁。

經濟部說，政府將持續優化投資環境，加速企業全球布局、深耕臺灣，加強國際鏈結合作，鞏固確保關鍵產業全球優勢，強化臺灣經濟韌性。

經濟部指出，目前台灣超過159萬家中小企業，創造920萬就業機會，中小企業是經濟發展的重要基石，也是社會安定的力量。因應今年國際整體經濟趨緩的環境變化，政府更加重視中小企業的經營發展，經濟部結合相關部會推動「中小企業整體競爭力提升方案」，於111-115年投入950億元預算經費，期能打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，讓台灣中小企業在全球發光發熱。

經濟部說明，方案透過跨部會協力合作，協助中小企業「淨零碳排」厚植整體綠色永續力、「數位轉型」強韌產業科技經營力，「創新加值」提高企業附加價值力，「在地共榮」打造地方繁榮幸福力。

經濟部強調，政府將持續力挺中小企業，培植創新研發能量，打造中小企業成為未來的護國山群，同時強化產業供應鏈韌性，共創臺灣經濟成長新動能，期能對區域及全球經濟復甦做出貢獻。