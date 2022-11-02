「院長最後一次備詢嗎？」　蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

▲蘇貞昌回答，「有些問的立委已經不在立法院，但我卻在這裡」。（圖／翻攝自國會頻道）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院1日繼續施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。國民黨立委鄭麗文表示，很多媒體都在討論下一任閣揆，想問蘇院長是不是最後一次到立院備詢？蘇貞昌回應，過去很多立委問過這個問題，有些問過的人已經不在立法院了，「但我卻還站在這裡，所以這種事情很難回答。」

鄭麗文接著說，有媒體大幅報導，有民進黨內的人士透露，之所以說服林佳龍去選新北市長，是因為可以循蘇貞昌路線，如果選得不錯就可以來接閣揆，「請問院長你知道此事嗎？」但蘇貞昌只愣了1秒，隨即一本正經回道「但我當時選得很差啊！」

鄭麗文一聽忍不住笑出來，「所以你現在是希望林佳龍選差一點嗎？」蘇貞昌解釋，不會因為選完就如何安排，林佳龍已經否認這件事，總統府也否認了，這個傳聞應該不符事實。

▲鄭麗文詢問，林佳龍、鄭文燦「誰是閣揆接班人？」（圖／翻攝自國會頻道）

鄭麗文接著點名，其實之前被傳得最凶、最紅的是桃園市長鄭文燦，而且年底任期就要到了，之前蘇、鄭2人互動也引起大家很多揣測，「院長好像對他期許有加，鄭文燦是不是很有可能卸任市長後就會接閣揆？」

對此，蘇貞昌回應，民進黨內人才濟濟，閣揆也不一定都是同黨出任，什麼狀況都有可能。鄭麗文忍不住吐槽「一定是同黨的」。蘇貞昌說，從他上任第一天，就有人討論下一任閣揆是誰，這也不是他這任才這樣，這是每任閣揆都會經歷的，有換人傳聞很正常。

鄭麗文問「所以目前沒有更換閣揆的計畫跟打算，你想要跟蔡總統一起同進退？做到總統任期結束為止？」蘇貞昌回答，閣揆是一個消耗性很強的位子，他總是嚴肅看待，很認真去做好，但這個位子要做好也很不簡單，感謝總統信任、立院支持、黨團支援及行政團隊努力。

▼蘇貞昌坦率回答「但我當時選得很差啊」，讓鄭麗文笑出來。（圖／翻攝自國會頻道）