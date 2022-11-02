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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌護女嗆立委「比大聲不會輸」　黃子哲再曝借牌得標案疑點

▲▼蘇貞昌 邱太三 立法院院會 內政組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超日前指控行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純，藉其他公司名義，取得2495萬桃園總圖的互動多媒體標案。蘇貞昌1日備詢時被問及此事與立委槓上，大聲反嗆，「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」讓國民黨文傳會副主委黃子哲批評，「假裝清高，真賺轉包」，被揭穿還敢大言不慚，算是厚顏無恥界的極品，更再質疑桃園市府宛如「量身訂做」的巧妙安排。

行政院長蘇貞昌三女蘇巧純負責的「二三設計」公司，曾遭質疑透過父親拿走行政院標案，2020年蘇巧純則發聲明承諾，蘇貞昌任內將不再參與政府標案。然而，國民黨近日卻開記者會指控，桃園市立圖書館一件2495萬元的「新建總館多媒體硬體及軟體」標案，違法轉包給蘇巧純的「二三設計」。

黃子哲2日表示，桃園市政府新建工程處對於爭議的回應頗有貓膩，它強調原廠商（春原營造）要將大部分工作找其他廠商履行才是轉包，該案的「互動多媒體」項目「不是主要部分」，所以並非轉包，也不違法，但事實上，原本春原營造得標內容是主體工程，「互動多媒體」是後來新工處辦理契約變更設計所納入，也就是另外再塞給春原營造去執行的附屬或部分工程，然而，「互動多媒體」與建築物本體其實並不需要綁在一起，是可以單獨成為一個「主要工程」的標案，桃園新工處卻以「限制性招標」直接讓春原營造得標。

黃子哲質疑，桃園新工處是否藉此讓「互動多媒體」成為「非主要部分」工程，就算由其他廠商代為履行也不致違法，但這樣宛如「量身訂做」的巧妙安排，是否藏污納垢、人謀不臧，應該出來好好說明與交代。

黃子哲說，無論如何，春原營造找了「全台數位」掛名當協力廠商，而實際上卻是「二三設計」在執行，這樣拐彎抹角，掛羊頭賣狗肉，「二三設計」最終仍順利賺到政府標案的錢，利益衝突的疑慮始終還是存在，蘇貞昌應該大聲說清楚講明白。

面對外界質疑，蘇貞昌1日曾透過行政院發言人羅秉成回應，「二三設計」該公司兩年前即聲明在蘇揆任內不投標政府標案，迄今並未違背此承諾，該案簽約合作對象是民間廠商而非公部門。

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