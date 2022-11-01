蘇貞昌女兒被藍委控「借牌得標」　王鴻薇批：丟人現眼

▲王鴻薇。（資料圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

國民黨指控桃園市圖新建總館工程，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，質疑曾經承諾「蘇貞昌任內不投標案」的蘇巧純如今疑似借牌得標。國民黨台北市議員王鴻薇1日批評，桃園市文化局向教育部爭取「前瞻基礎建設第二期計畫」補助高達10億，質疑蘇巧純伸手桃園拿中央的錢。

王鴻薇1日下午於臉書表示，國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超、立委洪孟楷踢爆，2495萬桃園總圖的互動多媒體標案，違法轉包給蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，蘇巧純在2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標。

王鴻薇指出，2018年12月21日，蘇巧純以「二三設計公司」投標1049萬元，拿下台灣科學教育館「上癮的科學」展覽設計及布置工作標案，引起軒然大波，更被痛批是靠爸一族，蘇巧純因此宣布在蘇揆任內不再投標政府標案，「沒想到沒幾年，蘇巧純又手癢了，伸手向桃園，靠著轉包再轉包，以為神不知鬼不覺，卻被抓包。」

王鴻薇批評，開會過程中不見得標廠商出席，反而是由二三設計代表出席，基本上根本不演了，蘇巧純還直接簽名才被抓包，民進黨偷雞摸狗，以為時間過了就不會被注意到，其實還是丟人現眼，政治關係戶，大家都早就看在眼裡了。

隨後，王鴻薇再發文批評，桃園市文化局自己發的聲明稿，直接說明了這項「桃園市立圖書總館興建工程經費」，桃園市文化局向教育部爭取了「前瞻基礎建設第二期計畫」補助高達10億，換言之這筆經費有很大一部分，根本就是中央給的錢。

王鴻薇提及，蘇巧純這樣豈不是瓜田李下？疑似透過轉包再轉包、借牌得標桃園市政府的案子，而這項經費竟然有一大部分是來自教育部，「教育部歸行政院管，而行政院的老大是誰？我想大家都很清楚。」