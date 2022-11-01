護女兒反擊借牌得標疑雲　蘇貞昌怒嗆賴士葆：要我大聲不會輸你

記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超日前指控行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純，藉其他公司名義，取得2495萬桃園總圖的互動多媒體標案。對此，蘇貞昌1日備詢時再被問及此事時大動肝火，與國民黨立委賴士葆起口角，大聲反嗆，「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」

行政院發言人羅秉成昨表示，二三設計公司2年多前即曾聲明在蘇揆任內不投標政府標案，經瞭解，該公司迄今並未違背此一承諾，且就本案而言，得標廠商投標與參與市政府審查時，二三設計公司都沒有參與，也從未參與所謂議價會議，且二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。

賴士葆1日質詢時問及蘇巧純的二三設計公司投標爭議，質疑蘇貞昌說的義正嚴詞，但限制性招標就是另類綁標，沒有上網、公告，再轉包給女兒公司，要求蘇講清楚，「否則對你有傷喔！」

蘇貞昌一開始回應，他講得清清楚楚，發言人羅秉成也講得很清楚，不參與政府標案，不要混為一談。賴士葆質疑是呼攏，沒有直接投標沒錯，可是下面包下來就有了，行政院就是在呼攏，蘇再回應，「委員你用很多呼攏這種話都是不對的，都講得清清楚楚，不投標政府標案，也沒有參與任何會議，足供檢驗」。

賴士葆問，所以是媒體亂寫？蘇貞昌說，「說也亂說，也有人在記者會上講亂講」；接著賴酸，「你說到別人的事情就很大聲，自己的事就縮起來」，蘇貞昌不滿表示，「我以禮相待、客客氣氣、加倍奉還，你如果像洪孟楷剛才說我講空話，我一下就大聲」。

蘇貞昌接著還說，「所以你剛開始很客氣，還祝我身體健康，我也很客氣；你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」