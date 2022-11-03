趙少康還原「新竹換台北」　曝時序喊話：我沒有改口

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

中廣董事長趙少康日前因稱「我最早就講說你新竹台北市要不要交換，你們自己去考慮」，引發爭議，2日則稱「選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了」，遭外界指是改口。對此，趙少康澄清，自己沒有改口，並還原「新竹換台北」的真意。

趙少康說，周一在新竹市長民調發表記者會上，他的談話所在時空是國民黨、民眾黨提名市長之前，他今天去查了紀錄，在1月20日及2月11日的臉書，他都說在野的藍白應該合作，否則民眾黨有可能「成事不足、敗事有餘」，讓民進黨坐收漁利，但文中並沒有提到用誰交換誰。他的看法是在提名之前國民黨、民眾黨就應該協調，避免分散力量，應以勝過民進黨為目標，台北新竹甚至桃園市長最好能共推一人，或正副市長搭檔參選，甚至市議員的提名都可以協商。

趙少康表示，他在1、2月時就提出來了，那是一個整體的選戰策略構想，但從來沒有提過要用民眾黨的高虹安換無黨籍的黃珊珊，一次都沒有。

趙少康還原他周一當天的意思是，如果當初提名前，藍白能協調最有勝算的人選，譬如台北市由國民黨推人、新竹市由民眾黨推人參選，今天新竹市就不會搞到可能兩敗俱傷的局面。這才是我所說「新竹換台北」的真意。

趙少康也強調，周一的民調發表記者會現場，他沒有說過「現在或選前應該新竹換台北」，而是說「最早」，「最早」代表早就時過境遷了，如果他周一沒有說過「現在」或「選前」，當他昨天說「現在已經沒有什麼新竹換台北的事了」的時候，又有什麼改口的地方呢？

趙少康指出，他昨天之所以要出來說「現在已沒有新竹換台北的事了」，就是因為有人誤會他主張「高虹安換黃珊珊」，但他從來沒有說過「高虹安換黃珊珊」，不要任意擴張他的說法。

趙少康說明，其實當天記者會上的評論重點根本不在「新竹換台北」，因為早就不可能了，當天的重點是，如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」，這才是新竹市選情的觀察點，「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定的，而要由新竹市的選民自己判斷選擇。