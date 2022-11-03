美女議員拚連任遭爆有17歲兒　她526字吐真相：只有一個卑微請求

▲遭爆料有個17歲兒子，台中美女議員526字感性聲明親吐真相。（圖／翻攝爆料網）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員第三選區（大肚、烏日、龍井）5號候選人張家銨，深耕地方、加上外型亮眼，一直以來都深受選民喜愛。但選戰進入最後22天，其私領域卻莫名成為攻擊議題。LINE社群上突傳一張圖片爆料張家銨有一位未成年兒子，對此張家銨大方坦承，直言沒有想要隱瞞，也知道這天遲早到來，但身為一個母親只有一個最卑微的請求，希望有看到圖片的人，「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克」，張家銨也透過526字感性聲明，傳達心聲。

張家銨聲明中一開頭就坦承有小孩，「關於這二天在社群媒體廣發我有孩子的訊息，是，是的，關於過去這一段的生命歷程我沒有想過要隱瞞，也沒有想要去提起。」

▲張家銨大方坦承有個17歲兒子，但希望外界不要因為媽媽的參政而打擾到孩子。（圖／翻攝網路）



張家銨強調，沒有過去的累積，就沒有現在的自己。希望大家都能因為她現在的努力和表現肯定她，至於過去的這一段往事，想拜託有看到社群媒體裡廣發孩子的個資圖片的人，「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克」，給未成年的孩子一個單純的生活和空間，不要因為媽媽的參政而打擾到他，這是自己能為孩子做的，身為一個母親最卑微的請求。

▲選舉將近，候選人的私領域成為被攻擊題材。（圖／翻攝網路）



張家銨也提到，婚姻的不順遂或是那一些不願提起的不堪，也不是應該拿來訴諸悲情的工具，反而是滋養自己對於人生成長的經歷，「這是一個在我心裡推著我不斷往前的動力。讓我在女權性平與弱勢關懷的部分，可以從一個受害者變成一個保護者。」

張家銨透露，4年前第一次決定要參選的時候，就已經知道這一天遲早會到來。感謝當時一起競爭的各位前輩先進，沒有拿這段過去大作文章，讓無辜孩子沒有因為我的參政受到不必要的打擾。也讓她不用分心去解釋十多年前發生的往事，讓她從競選到問政都可以專心的衝刺，讓大家都可以感受到她的認真與熱忱。