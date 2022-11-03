蔡英文預言綠營搶下北市門檻　他搖頭曝基層共識「討厭陳時中」

▲總統蔡英文與民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文2日再度出席民進黨台北市長候選人陳時中的造勢活動，稱自己2020年總統選舉在台北市拿下53％選票，其中文山區為46.5%，預言陳時中若超過此門檻就可以當選，讓選區的國民黨立委賴士葆批評太自戀、自大，「到基層去聽看看就會發現討厭陳時中是最大的共識，很多人後悔上次被抗中保台的口號誤導了。」

賴士葆說，蔡英文認為2020年53％投票給她的人是她永遠的鐵粉，只要她去站台輔選就可以全面接收轉移率，還預言陳時中在文山區拿到46.5％就會當選，「太低估文山區民眾的智慧」

賴士葆透露，基層討厭陳時中已是最大的共識，很多人都後悔上次被抗中保台的口號誤導，而如今蔡英文再說若民進黨選得不理想，國際會解讀台灣人民是否改變主意，會對台灣的信心打折扣。蔡英文覺得一定要讓民進黨永續執政才是政治正確、才是理所當然的話，這樣的邏輯思維已經像小孩子一般偏執又任性了。

賴士葆表示，老百姓真實的感受就是中研院前院長李遠哲所說，蔡政府二次全面執政以後開始腐化，甚至比前面更快，人民看到綠色執政帶來民主的沉淪，大肆掌控媒體，豢養網軍側翼，走回威權獨裁，事例不勝枚舉，蔡英文要大家繼續讓民進黨執政的理由太薄弱了。