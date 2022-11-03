不甩朱立倫聲援林耕仁？趙少康再暗示「棄林保高」：新竹市內部自發

▲中廣董事長趙少康再談新竹棄保。（資料照／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

戰鬥藍發起人趙少康，日前拋出「藍白竹市換北市」的論調，引爆藍營內部炸鍋，不過昨日卻突然又發聲明，直指在台北，民眾黨沒什麼可給國民黨，已沒有「新竹換台北」了，遭外界質疑是突然改口。趙少康今（3）日再解釋，自己沒有改口，「新竹市的重點不在交換而在棄保」。

趙少康表示，周一在新竹市長民調發表記者會上，曾說「我最早就講說你新竹台北市要不要交換，你們自己去考慮」，「最早」的時間是指在國民黨、民眾黨提名市長之前，去查了紀錄，在1月20日及2月11日的臉書，都說在野的藍白應該合作，否則民眾黨有可能「成事不足」「敗事有餘」，讓民進黨坐收漁利，但文中並沒有提到用誰交換誰。

趙少康進一步指出，自己的看法是在提名之前國民黨、民眾黨就應該協調，避免分散力量，應以勝過民進黨為目標，台北新竹甚至桃園市長最好能共推一人，或正副市長搭檔參選，甚至市議員的提名都可以協商，在1、2月時就提出來了，那是一個整體的選戰策略構想，「我從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊，一次都沒有。這不是那個個人的問題。」

趙少康還原周一當天原意，如果當初提名前，藍白能協調最有勝算的人選，譬如台北市由國民黨推人、新竹市由民眾黨推人參選，今天新竹市就不會搞到可能兩敗俱傷的局面。這才是所說「新竹換台北」的真意。

趙少康說，再回到周一的民調發表記者會現場，自己有說過任何一句「《現在》或《選前》應該新竹換台北」嗎？所說的是「最早」，不是「現在」或「選前」，「最早」代表早就時過境遷了，如果週一沒有說過「現在」或「選前」，當昨天說「現在已經沒有什麼新竹換台北的事了」的時候，又有什麼改口的地方呢？如果週一有說「《現在》或《選前》應該要新竹換台北」，而周三卻說「《現在》已沒有新竹換台北的事」才是改口，「不是嗎？」

趙少康強調，昨天之所以要出來說「現在已沒有新竹換台北的事了」，就是因為有人誤會自己主張「高虹安換黃珊珊」，但從來沒有說過「高虹安換黃珊珊」。「不要任意擴張我的說法。」請注意時間的序列，過去、現在與未來，不要把「最早」跟「現在」混淆分不清。

最後，趙少康說，其實當天評論的重點根本不在「新竹換台北」，因為早就不可能了，當天的重點是，如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」？這才是新竹市選情的觀察點，「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定的，而要由新竹市的選民自己判斷選擇。

事實上，昨日國民黨行動中常會已至新竹市，黨主席朱立倫也親自陪同候選人林耕仁市場掃街拜票，展現力挺「正藍軍」的態度。