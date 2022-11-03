不宜和林耕仁為敵？　郭正亮提醒高虹安：「這人」手上還有黑料

▲高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，高虹安任職資策會期間疑違法兼職、聘男友當公費助理「寄生國會」。對此，前民進黨立委郭正亮2日提醒，「最後一個月千萬不要低估柯建銘，他手上一定還有黑料」，且高虹安主要支持群是泛藍，若跟林耕仁對殺，就是讓泛藍分裂。

郭正亮指出，高虹安在戰略上不能跟林耕仁為敵，因為林耕仁在國民黨支持度上接近7成，高虹安主要支持者是泛藍，約65％，所以若與林耕仁PK就會影響到泛藍對她的認知；所以，高虹安無論如何，面對林耕仁的批評只能「謝謝耕仁兄指教，我會回去了解一下」，不宜跟他為敵。

郭正亮也建議，高虹安應該要去痛打民進黨立法院黨團總召柯建銘，因為民進黨新竹市長候選人沈慧虹沒什麼好打的，大家都不太認識她，那前新竹市長林智堅風波已經過了，新竹市最大的仇恨值一定是柯建銘，打柯建銘才能夠凝聚整個泛藍的票。

從選舉策略的角度分析，郭正亮說，選舉到了最後一個月必須穩住，策略不能錯誤，高虹安絕對不能去跟林耕仁作對、廝殺，這樣反而讓民進黨樂壞了。他補充，因為高虹安第一次參加區域選舉，她討厭別人去搞人家的私事，「但沒辦法，選舉就是要拼輸贏，選舉才不是在講是非或倫理道德，選舉就是要你死。」

郭正亮也引用電影《教父》台詞「絕對不能夠讓對手看出你的真實情感」，他認為，在戰場上個人的真實情感如果被對方探知到，那對手就會拚命打這一點，因為要激怒你，讓你失控，表現也會沒有平常那麼好。郭正亮舉例，就像資深媒體人周玉蔻故意刺高虹安，看到高虹安暴露她的真實情感，就會追打。

郭正亮更強調，「最後這個月千萬不要低估柯建銘，他手上一定還有黑料」，看起來贏面很大的選舉，不要亂了陣腳，第一個戰略定位，主要支持群是泛藍，若跟林耕仁對殺，就是讓泛藍分裂。