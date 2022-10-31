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AI智慧教育扎根　雲林縣府4億打造智慧教育中心今正式啟用

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今日揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今日揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為縮短城鄉數位落差並提升科技教育，投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今(31)日揭牌啟用，隨後由該校學生導覽解說六大主題場館，展現智慧教育推動方向及學習成果。縣長張麗善期盼智慧教育中心結合縣內五所自造科技中心，提供更多元、豐富的學習資源，讓雲林的孩子更有競爭力。

雲林智慧教育中心藉由《新月港太空站》主題營造沉浸式科技教育體驗環境，設有六大主題場館，其中人工智慧館可體驗機器人、自走車等科技；Metaverse館則透過VR、AR進行多元學習，讓學生體驗最夯的元宇宙虛擬空間；智慧農業館呈現無人機、智慧農漁業、IoT、大數據等技術；未來生活館呈現最新的居家科技及無人商店技術；立體創客館可學習程式設計等運算思維的Maker課程；STEAM手作館則可讓學生發揮想像力，運用雷切、雷雕等科技工具解決生活問題或創作個人獨特作品。

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今日揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林智慧教育中心藉由《新月港太空站》主題營造沉浸式科技教育體驗環境，設有六大主題場館。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，成立雲林智慧教育中心，希望透過智慧教育縮短城鄉差距及數位落差，讓雲林的孩子更加有競爭力，也翻轉大家對雲林的刻板印象。張麗善表示，未來結合縣內五所自造科技中心，共同規劃雲林縣科技教育方向，以AI智慧教育為主軸向下札根，透過軟硬體資源的集中和共享的精神，讓雲林縣的孩子接觸並學習各種新興科技期並培育出AI智慧科技人才。 

教育處長邱孝文指出，縣長相當重視智慧教育向下扎根，除了已經成立的五所自造科技中心，今年投入約4千萬元建置智慧教育中心六大學習體驗場館，作為雲林縣師生進行智慧教育學習之基地，讓學生透過線上線下的虛實課程整合，在進入國中前先打好科技領域的基礎，並縮短中小學科技教育的數位落差。

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今日揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林智慧教育中心藉由《新月港太空站》主題營造沉浸式科技教育體驗環境，設有六大主題場館，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林智慧教育中心主任喬祺表示，中心11月將先進行試營運修正課程，明年1月正式提供全縣國中小師生體驗學習參訪，同時中心也會協調縣內五所自造科技中心共同合作，規劃一日科技校外教學課程。此外，中心另有準備多項科技漂移設備，搭配縣訂版國小科技課程及線上教學資源，提供縣內國中小借用及校內推動，協助推動雲林縣國中小學生智慧教育學習，提升同學們的國際競爭力。

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今日揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府投入4千萬在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，學生導覽解說六大主題場館，展現智慧教育推動方向及學習成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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