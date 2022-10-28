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「雲林縣銀髮人才服務據點」揭牌　提升高齡勞動力

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣55歲以上老年人口佔全縣人口的35.14%，縣政府勞動暨青年事務發展處為配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」的施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」於今（28）日揭牌啟用，可為55歲以上及依法退休且有意願繼續投入職場的民眾，開創職涯新生活。

「雲林縣銀髮人才服務據點」服務項目為開發適合年長者的非典型就業機會，包含臨時性、部分工時等，以及提供勞動法令及職涯諮詢服務、辦理就業準備研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，推廣世代交流及合作等等，希望透過協助在地高齡者就業，或促進青銀世代經驗技術傳承，讓高齡長者在地老化與在地就業。

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲科工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，事實上很多銀髮族的體能狀況與實際經驗是非常適合投入職場，惟中間缺少平台來做媒介，我覺得這是補足我們台灣工業缺工的問題非常好的開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲科工業區廠商協進會理事長陳麒升表示，目前工業區廠家都有缺工的情困擾，事實上很多銀髮族的體能狀況與實際經驗是非常適合投入職場，惟中間缺少平台來做媒介，我覺得這是補足我們台灣工業缺工的問題非常好的開始，我認為此銀髮人才據點好好來發揮，無論在工業界、服務業與上業界都可以使各方得到滿足，且對於長者健康肯定有提升作用。

陳麒升提到，如果在工業界的銀髮人力就是像後端的包裝，較不用勞力的種類，也如很多業者都會覺得55歲以上人員流動的安定率較高，並且有些公務機關退休或北漂回鄉的人才都有獨到的見解與經驗，所以很多從高階、中曾到基層的企業都有不同的需求，就會需要透過平來進一步了解，才能做更好的媒合。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，除了提升高齡者勞動參與率，鼓勵高齡者二度就業外，事業單位的推廣倡議亦同等重要，揭牌儀式後辦理廠商座談會，藉由與會企業代表與談，了解企業僱用高齡者的經驗及困境，並宣導政府的僱用獎勵措施，使勞資雙方達成平衡，共創雙贏。

雲林縣銀髮人才服務據點，服務時間每周一至周五，上午8點至12點，下午1點至5點，服務電話：05-6329191，地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓。

▲雲林縣政府勞青處配合勞動部「中高齡及高齡者就業促進法」施行，於虎尾鎮林森路成立「雲林縣銀髮人才服務據點」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林縣銀髮人才服務據點」服務項目為開發適合年長者的非典型就業機會，以及提供勞動法令及職涯諮詢服務、辦理就業準備研習、促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，推廣世代交流及合作。（圖／記者蔡佩旻攝）

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