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邁向ESG之路　台塑勝高攜手全球79家供應商打造永續地球

▲台塑勝高科技於日前邀請全球約79家供應商夥伴參加「永續發展-ESG行動宣誓大會」，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑勝高科技於日前邀請全球約79家供應商夥伴參加「永續發展-ESG行動宣誓大會」，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑勝高因應全球氣候變遷的環境衝擊，為達成永續發展的目標，於2022年成立永續發展委員會，落實推動環境保護(E)、社會責任(S)和公司治理(G)的永續發展，除導入氣候變遷衝擊管理外， 更期望強化公司經營體質，朝2050年「碳中和」邁進。

台塑勝高除自身執行ESG永續發展策略外，更本著綠色經濟共同體 理念，於日前（28日）邀請全球約79家供應商夥伴參加「永續發展-ESG行動宣誓大會」，會中共有超過150名以上夥伴以實體或視訊方式一同響應、共同發聲，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。

台塑企業表示，會中除報告台塑勝高ESG推動成果外，更在台塑勝高總經理田中恵一和協理邱紹勛帶領下，與供應商夥伴共同宣誓「共同實施 溫室氣體盤查、2025年減碳目標12.5%以上、2030年減碳目標25% 以上、2050年碳中和」之目標，邀請供應商夥伴加入綠色製造及綠色供應鏈，攜手同心，與環境永續共好，朝向「淨零碳排」邁進， 共創永續價值。


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