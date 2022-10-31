邁向ESG之路　台塑勝高攜手全球79家供應商打造永續地球

雲林一鍾姓男子因家暴前科，7月底剛被核發保護令，9月鍾男在家飲酒後，見未滿12歲的兒子小傑（化名）一直看電視，不聽他命令去洗澡，又直接狠甩他一巴掌教訓，小傑腫著臉向阿公告狀，阿公馬上報警處理，小傑也明確表示要提告，鍾男訊後被裁定羈押，並因違反保護令被法官處3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案還可上訴。