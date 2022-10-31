6天連犯5案！雲林台西大盜落網　得手2萬5全花光了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西鄉日前發生連續竊盜案，當地民眾一度人心惶惶，到底是何方神聖竟在10月12日至17日一週內連偷5處還不被發現，橋頭派出所接獲報案後，派員於現場及有可能留有跡證之處詳細追查，鍥而不捨下掌握許姓男子涉嫌重大，將其拘提到案後即順利破案。雖現金已被許嫌花盡，但鄉親仍紛紛讚許有「用心的警察」真好！

▲臺西鄉一名許姓慣竊連日入侵民宅偷竊，在警方鍥而不捨搜查跡證下，終順利將其移送法辦，安定民心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局說明，10月12日橋頭派出所接獲民眾報案，稱有家中物品遭竊，派員趕赴現場立即蒐證及調查附近相關循跡事證，警方發現，民宅遭竊後竊賊所留下跡證相當少，初判應為慣竊所犯，果不其然，隨之在同日再獲報2竊案，而15日與17日也各一件，分別在橋頭村文化路、仁德西路、中正路，累積偷竊金額共25900元，警方表面按兵不動，但幕後追查從不停歇。

橋頭派出所所長林鈺家在案發後，立即指揮所內同仁兵分多路調閱相關資料及查訪，從各項特徵分析係本轄治安人口，仔細比對發現轄區內一名治安人口許姓慣竊（45歲）涉有重嫌，隨即持雲林檢署核發拘票，將許姓竊嫌拘提到案，並依全案調查之相關事證，依竊盜罪嫌移請雲林地檢署偵辦，終於結束鄉親們慎怕遭竊的恐懼。

狡猾的竊賊在犯案後迅速將現金花費殆盡，雖然拿不回金錢，但鄉親們對於派出所警員受理後積極鍥而不捨的偵辦態度，與終於破獲竊案感恩在心，茶餘飯後還會談及外地警員來到偏鄉，想不到也都很有鄉村人情味，深深感受到「有警察」真好，辦案精神深獲民眾之肯定。

臺西警分局長黃念生對於員警受理民眾案件，能秉持同理心立即偵辦並逮捕犯嫌表示肯定，呼籲民眾如發現居家周遭有可疑人士流連，可撥打110由警方前往處理，以保障自身居家安全及有效防制民生竊盜，警方將持續打擊各類犯罪，以維護治安平穩。

▲接獲竊案後，橋頭派出所即動員警力搜查，蛛絲馬跡都不放過，終掌握相關事證順利將竊嫌移送法辦。（左起警員張瑜芩、林意紋、林明賜、巡佐李建邦）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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