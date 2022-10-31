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抓到了！開賓士撞偵查小隊長害住院　通緝犯逃7天遭壓制影像曝

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊本月23日至清水區捕槍毒砲通緝犯時，一名廖姓小隊長遭嫌犯開車衝撞，嫌犯伺機逃逸後警方成立專案小組追查，確認其藏身處，於前天（29日）執行攻堅緝捕到案，並押解至他處查扣涉案賓士C300AMG雙門轎車，後續追查協助藏匿人犯對象及毒品來源，除將郭嫌押解歸案並依妨礙公務罪嫌一併移送。

虎尾警分局今（31）日召開記者會說明，本月虎尾警分局偵查隊前往台中查緝槍砲通緝犯郭男（27歲，毒品前科），遭郭開車衝撞致使偵查隊小隊長廖和全受傷住院，廖小隊長傷勢為脊椎有骨裂情形，目前狀況傷勢雖有好轉並持續康復中，仍須在台大雲林分院住院觀察。

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日由霹靂小組支援執行攻堅，將郭嫌壓制在地，其日前開車衝撞警員拒捕之氣焰全無。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案發後雲林縣警察局刑大與虎尾分局隨即成立專案小組，經過連日細心追查下作分析研判，研判郭嫌可能藏身在北港地區一帶機率相當高，經確認詳細位置後隨即請求霹靂小組警力支援。並於本月29日零時許，由虎尾警分局長廖志明、刑大大隊長曾順光率領專案小組成員前往藏匿地點佈下天羅地網執行攻堅任務。

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組與警力優勢順利將郭嫌緝捕到案，警方指出，霹靂小組攻堅進入嫌犯藏匿地點，當時嫌犯躲藏在另外一個房間並無反抗，現場起獲四顆子彈及少量害海洛因、安非他命毒品與磅秤，警方並立即將郭嫌押解至臺中市清水區查扣已拔除車牌並遭棄置於荒地的涉案和衝撞警車與偵查小隊長之賓士轎車，警方將持續追查有無協助藏匿人犯對象及毒品來源。

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警方立即將郭嫌押解至臺中市清水區查扣已拔除車牌並遭棄置於荒地的涉案和衝撞警車與偵查小隊長之賓士轎車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局長廖志明補充說明，查扣之涉案賓士車的車身彈孔是當下嫌犯駕車衝撞警員及警用偵防車時，因受撞擊的廖小隊長安全受到危害，警員立即使用警械射擊4槍，打中嫌犯所駕車輛左側門，嫌犯到案後警方查察，僅左腳趾受到擦挫傷，身上並未有其他槍傷痕跡。

警方表示，郭姓犯嫌活動範圍遍及彰化南投嘉義為槍砲通緝犯，查獲後除押解歸案並依《毒品危害防制條例》、《妨害公務》一併移送偵辦。

▲虎尾警方成立專案小組追查，確認郭姓通緝犯其藏身處，於29日執行攻堅緝捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲霹靂小組攻堅進入嫌犯藏匿地點，當時嫌犯躲藏在另外一個房間並無反抗，現場起獲四顆子彈及少量害海洛因、安非他命毒品與磅秤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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