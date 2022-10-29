斗南2車猛撞1車噴50公尺撞安全島　1女與2歲男童急送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮大業路今（29）日晚間發生一起車損嚴重車禍，兩部自小客車於大同路三叉路口猛烈撞擊，兩車嚴重毀損、其中黑車數十公尺撞上安全島才停下，造成藍車一名女乘客肢體擦傷、一名2歲男童預防性送醫，因該路段緊臨中山高速公路斗南交流道，警方獲報立即派員前往指揮交安及路障排除，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲雲林斗南大業路發生2部自小客車撞擊事故，疑似其中一車未待轉搶快釀禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮大業路位於中山高交流道下，平時車流量多，配合路口設置之紅綠燈與警示標誌都不馬虎，今日晚間18時41分在大業路與大同路口全家便利商店前發生一起兩部自小客車撞擊事故，劉姓女子（30歲）駕駛藍色自小客車於大業路欲左轉大同路，疑似未等待左轉燈號至亮起，逕自闖越車道，遭陳姓男子（18歲）駕駛自小客車於大業路直行撞上。

▲黑色直行車閃避不及撞上藍色左轉車，往前衝了50公尺才停下。（圖／記者蔡佩旻攝）

猛烈撞擊造成劉女藍色車輛車頭嚴重毀損、車中安全氣囊全爆開，陳男黑色車輛持續往前衝了50公尺撞上安全島才停下，車頭保桿及右側車身嚴重毀損。撞擊造成劉女車上一名許姓女乘客（33歲）肢體擦傷及一名2歲男童受驚嚇，兩人送往醫院治療，黑車陳姓駕駛與一名男性友人乘客未受傷。

▲黑色直行撞擊後還衝了50公尺撞上安全島才停下，所幸該車駕駛及乘客均無受傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示雙方均無酒駕情事，並呼籲，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規。詳細肇事原因再進一步調查釐清。

▲藍色車輛車頭嚴重毀損、安全氣囊全爆開，車上除了女駕駛之外，一名女乘客及一名2歲男童送醫治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲藍色車輛車頭嚴重毀損、安全氣囊全爆開，車上除了女駕駛之外，一名女乘客及一名2歲男童送醫治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

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